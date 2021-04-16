Fenerbahçe’nin hücum hattında yaptığı transferlerden istediğini alamaması sonucunda yeni isimleri aramaya başladı. Gol yollarında büyük sorun yaşayan Fenerbahçe, yeni transferler için adım atmaya başladı. Bunlardan bir tanesi A milli yıldız Kenan Karaman oldu. Peki, A milli yıldız Kenan Karaman, Fenerbahçe’yle anlaştı mı? Kenan Karaman Fenerbahçe’ye gelecek mi?

A milli yıldız Kenan Karaman, Fenerbahçe’yle anlaştı mı?

Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan A Milli yıldız Kenan Karaman ile prensip anlaşması sağladı.

Galatasaray ve Trabzonspor’un da peşinde olduğu 27 yaşındaki Kenan Karaman’la Fenerbahçe yönetimi, anlaşmaya vardı.

Kenan Karaman’la bizzat görüşen Emre Belözoğlu’nun, yıldız futbolcuyu transfer için ikna ettiği öğrenildi.