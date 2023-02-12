  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 55 adet büyükbaş hayvanı depremzedeler için Kızılay’a bağışladılar
Gündem

55 adet büyükbaş hayvanı depremzedeler için Kızılay’a bağışladılar

Bilecikli hayırsever Saffettin Güçdü ile oğlu Muhammed İbrahim Güçdü, besihanelerindeki 55 büyükbaş hayvanı depremzedelere gönderilmek üzere Kızılay’a bağışladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 14:02:00 -
55 adet büyükbaş hayvanı depremzedeler için Kızılay’a bağışladılar

Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 il etkilenirken, Bilecikli hayırsever Saffettin Güçdü ile oğlu Muhammed İbrahim Güçdü tüm Türkiye’de başlatılan yardım kampanyalarına duyarsız kalmadı. Baba oğul, besihanelerindeki 55 büyükbaş hayvanı depremzedelere gönderilmek üzere Kızılay’a bağışladı. Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, baba oğula bu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Kızılay Bilecik Şubemize 55 adet büyükbaş hayvan bağışlayan Saffettin Göçdü, Muhammed İbrahim Göçdü ve ailesine gönülden teşekkür ederiz. Kesimi ve işlemi tamamlanan etler Hatay iline gönderilecektir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23