55 adet büyükbaş hayvanı depremzedeler için Kızılay’a bağışladılar

Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 il etkilenirken, Bilecikli hayırsever Saffettin Güçdü ile oğlu Muhammed İbrahim Güçdü tüm Türkiye’de başlatılan yardım kampanyalarına duyarsız kalmadı. Baba oğul, besihanelerindeki 55 büyükbaş hayvanı depremzedelere gönderilmek üzere Kızılay’a bağışladı. Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, baba oğula bu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Kızılay Bilecik Şubemize 55 adet büyükbaş hayvan bağışlayan Saffettin Göçdü, Muhammed İbrahim Göçdü ve ailesine gönülden teşekkür ederiz. Kesimi ve işlemi tamamlanan etler Hatay iline gönderilecektir” dedi.