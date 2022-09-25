5 dakikada tencerede sufle tarifi: Tadına bayılacağınız kolay mikrodalgada sufle, bardakta sufle tarifleri

Fransızca şişmiş anlamına gelen souffle tatlısı Türkçeye ve tatlı mutfağımıza sufle olarak geçmiştir. Özellikle çikolata sevenler için sufle en güzel tatlılardan biridir. Peki sufle nasıl yapılır? En pratik sufle tarifi nasıl yapılır? Bu sufle tarifi ile artık dışarıda sufle yeme alışkanlığına son verin çünkü sizlere birbirinden pratik sufle tarifleri veriyoruz.

5 Dakikada Sufle Tarifi İçin Malzemeler

30 gram tereyağı

Yarım çay bardağı un

40 gram bitter çikolata (sütlü de olabilir isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı toz şeker

2 yumurta

5 Dakikada Sufle Tarifi Nasıl Yapılır?

Sufleyi yapmaya başlamadan önce fırınınızı 200 derecede çalıştırın. Çikolatayı ve tereyağını eritin. Eriyen karışıma unu ekleyin ve iyice karıştırın. Ocağı kapatın. Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın. Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın. Harcımız hazır.

Mikrodalgada Sufle Tarifi İçin Malzemeler

2 çorba kaşığı un

2 buçuk çorba kaşığı şeker

1 çorba kaşığı kakao

1 adet yumurta

4 çorba kaşığı süt

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Mikrodalgada Sufle Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeleri karıştırıp elde ettiğimiz hamuru iki bardağa ayırıyoruz. Mikrodalgada 50 saniye pişiriyoruz.

Not: Mikrodalganızın ayarına göre saniye değişebilir.

Mikrodalgada sufle yapımı püf noktaları

Sufle harcını pürüzsüz kıvam alana kadar iyice karıştırmalısınız.

Her mikrodalga fırının çalışma şekli farklı olduğundan pişirme süresini kendi fırınınızda deneyerek bulabilirsiniz.

Fotoğrafta gördüğünüz müffin kaplarına paylaştırabilirsiniz. 4 tane çıkıyor. Daha önceden ısıttığınız fırında 7 dk suflenizi pişirmeniz yeterli. Ama fırınınıza göre pişirme süresi değişebilir. Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin rahatça çıkacaktır. Ortası çökünce yemeye hazırdır. Afiyet olsun.

Malzeme Listesi

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

170 gr bitter çikolata

2 yemek kaşığı un

110 gr tereyağı

göz kararı süslemek için pudra şekeri ve çilek

(6 Kişilik - 25 dakika)

Hazırlanışı

Adım 1

Muffin kaplarını katı yağ ile yağlayın ve biraz un serpiştirin ve kalıbı sallayarak unun yayılmasını sağlayın. En son kalıbı ters çevirip fazla unun düşmesini sağlayın.

Adım 2

Bitter çikolataları tereyağıyla birlikte benmari usulü eritin. Başka bir kapta yumurtaları tuz ve şekerle birlikte iyice çırpın. Unu da ekleyip karıştırmaya devam edin.

Adım 3

Karışıma eritilmiş yağlı bitter çikolatayı yavaş yavaş akıtarak ve aynı zamanda karıştırarak yedirin.

Adım 4

Hazır olan çikolatalı karışımı muffin kalıplarına paylaştırın. 200 derece ısınmış fırında 10 dakika kadar pişirin.

Adım 5

Pişen suflelerin üzerine pudra şekeri serperek ve çilekle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Püf Noktası

Sufleler piştikten sonra hiç zaman kaybetmeden sunuma hazır etmeniz gerekiyor. Yani ikram etmeden sadece 10 dk önce fırına vermelisiniz. Aksi halde içindeki çikolata tamamen donabiliyor.

Bardakta Sufle Tarifi İçin Malzemeler

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı süt

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

1 portakal kabuğu rendesi

2 çay bardağı un

1 paket sütlü çikolata

Bardakta Sufle Tarifi Nasıl Yapılır?

Aynı kek tarifi gibi bütün malzemeleri karıştırıp yumuşak bir kıvam elde edelim, bardakları yağlayıp yarısına kadar dolduralım.

Üstüne çikolataları koyup elimizle içine doğru bastırılır, tenceremize bardakların yarısına kadar dolduralım.

Üstlerini bezle kapatıp pişmeye bırakalım, su kaynamaya başladıktan sonra 5-7 dakika arasında pişirelim, sıcak veya ılık tüketelim.