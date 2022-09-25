Elma sirkesi nasıl yapılır? İbrahim Saraçoğlu elma sirkesi tarifi: En kolay, eski usul elma sirkesi yapımı

Elmanın özelliği nedir?

Elmanın bileşiminde % 85 su, % 12 şeker, % 0,45 protein, % 0,4 yağ, %1 azotlu maddeler, pektin, organik asitler, Kalsiyum demir, fluor potasyum, magnezyum, silisyum, sodyum, manganez, çinko, bakır, fosfor, kükürt, bor, ve tanen ile A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, G, E, K ve PP vitaminleri bulunmaktadır. Zengin lif kaynağı bakımından tok tutar, iştahı keser, bağırsakları çalıştırır, bağırsak sağlığını destekler ve kabızlığı önler. Aynı zamanda elmanın içeriğindeki bazı kimyasallar Parkinsonizm ve Alzheimer gibi beyin hastalıkları konusunda da koruyucudur. Tamamen doğal hazırlanan ev yapımı elma sirkesi sağlığa faydaları ile bilinen genellikle salatalarda kullanılan bir üründür.

Elma sirkesi nasıl yapılır İbrahim Saraçoğlu: Evde elma sirkesi yapımı oldukça pratik ve kolaydır.

Elma sirkesi faydaları

Elma sirkesi bünyesinde barındırdığı bileşenler sayesinde vücuda bir çok faydası olan bir sirke çeşididir. Cilt üzerinde, saçlar üzerinde ve vücut organları üzerinde oldukça olumlu faydalar sağlamaktadır. Doğal antiseptik, antibakteriyel ve antifungal özellik gösteren elma sirkesi kişide, kolesterolü ve tansiyonu dengeleyebilen, vücuttan toksinlerin atılmasında fayda sağlayan, mikropların yok olmasına yardımcı olan, vücutta oluşan iltihaplanmaların iyileşmesini sağlayan, vücudu vitamin ve minerallerle besleyen bir üründür. Ayrıca kişide sindirimi kolaylaştırır, iç beden sistemini dengeler, karaciğerin yükünü hafifletir,cildi korur, cilt lekelerini giderir, cildi canlandırır ve parlak bir görünüme ulaşmasını sağlar. Tüm bunların yanı sıra vücuda genel olarak sağlık sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuda direnç kazandırır, boğaz ağrısına iyi gelir, öksürüğe iyi gelir, vücudun PH dengesini korur, bağırsaklara iyi gelerek hemoroid hastalığın doğal olarak tedavisine fayda sağlamaktadır. Elma sirkesinin detoks etkisi de bulunmaktadır. Özellikle bayanların cilt şikayetlerinin doğal olarak yok edilmesine fayda sağlayan elma sirkesi ile hazırlanan çeşitli maskeler ciltte oluşan güneş lekelerine, hamilelik ve doğum lekelerine, çeşitli nedenlerle oluşan kahverengi ve koyu lekelerin tedavisinde oldukça etkilidir. Ayrıca elma sirkesi fazla kiloların giderilmesine de yardımcı olmaktadır. Fazla kilo problemi yaşayan kişilerin diyetlerinde elma sirkesi desteği almaları da vücuttan kiloların atılmasına büyük oranda fayda sağlayacaktır.

Elma sirkesi nasıl yapılır İbrahim Saraçoğlu usulü ile diyorsanız işte tarifi. mutlaka denemelisiniz. Şimdiden kolay gelsin.

İbrahim Saraçoğlu tarifi ile elma sirkesi yapmak için gerekli olan malzemeler:

-8 tane orta boy elma

-2 litre sade su

-1 yemek kaşığı bal

-1 çay kaşığı tuz

-Orta boy cam kavanoz

Elma sirkesi nasıl yapılır İbrahim Saraçoğlu tarifi:

Öncelikle elmaları bol su ile yıkayın. Daha sonra kavanozu sıcak su ile yıkayın. Yıkanan elmaların sap ve çekirdek kısımlarını ayıklayarak bir kab içerisine doğrayın. Kavanozu yanınıza alın ve yarısına gelecek şekilde suyu doldurun. Kavanoz içerisindeki suya balı ilave edin ve karıştırın. Bal eriyene kadar karıştırdıktan sonra kavanoz içerisine tuzu da ekleyerek 1-2 tur daha karıştırın. Malzemeler tam olarak karıştıktan sonra önceden doğranan elmaları kavanoz içerisine ilave edin. Daha sonra kavanozun kapağını kapatarak serin bir yere kavanozu bekletmek için kaldırın. Eğer kavanozun kapağını kapatınca sirkenin çok keskin olacağını düşünüyorsanız beyaz bir tülbentle kavanozun ağzını kapatarak lastikle sıkıştırabilirsiniz. İşlemleri tamamladıktan sonra kavanozları serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Elma sirkesi nasıl yapılır İbrahim Saraçoğlu yapımı sorusunun cevabını sizler için paylaştık. Hazırlanan elma sirkesi 2 ay bekletildikten sonra kullanabilirsiniz.

Probiyotik elma sirkesi nasıl Yapılır?

Üzümleri iyice yıkayın ve derin bir cam kase içinde ezin.

Ezdiğiniz üzümleri cam kavanoza koyun.

Üzerine çiçek balını ilave edin ve ardından karıştırın.

Karıştırma işi bittikten sonra kavanozun ağzı hava alacak şekilde üzerine tülbent bir bezle örtüp, kenarlarından bağlayın.

Saf elma sirkesi nasıl Yapılır?

Elmalarınızı güzelce yıkayın.

Önceden temizlenmiş ve içi kuru büyük boy cam bir kavanoza elma dilimlerini yerleştirin.

Elma dilimlerinin üzerine içme suyunu ekleyin. ...

Kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatıp iple ya da lastikle sıkarak sabitleyin.

Elma sirkesi maya olmadan nasıl yapılır?

Mayasız elma sirkesi yapımı Yapılışı:

Elmalar dörde bölünür, büyükse biraz daha küçük kesilir.

Çekirdekli kısımlar çıkarılır.

Kavanozun yarısını kaplayana kadar yerleştirilir ve nohut eklenir.

Üzerine içme suyu doldurulur.

Çıkacak gaz için bir parça boşluk bırakmak gerekir.

1 çay kaşığı şeker ve tuz ekleyip karıştırılır.

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Ev Yapımı Elma Sirke Yapımı Püf Noktaları

Ev Yapımı Elma Sirkesi Ne Zaman Süzülür?

3-4 haftanın sonunda, elmalar kavanozun dibine tamamen çöktüğünde elmaları sıvı kısımdan süzüp ayıralım.

Süzme işlemini bir tülbent yardımı ile yapabilirsiniz. İşlemi iki kez tekrarlamak faydalıdır.

Sıvı kısmı yani sirkeyi, en az 3-4 hafta daha dinlenmesi için yerine koyalım. Hazır olması için bekleyelim.

Sirke Ne Zaman Hazır Olur?

Sirke anasının tamamen kavanozun dibine çökmesi ile fermantasyonun sona erdiği anlaşılır.

Bu noktadan sonra sirkeyi salatalarınıza, içme suyunuza ilave edip şifalanmaktan başka yapılacak pek bir şey kalmıyor size!

Ev Yapımı Elma Sirkesi Süzüldükten Sonra Nasıl Saklanır?

Süzülen sirke mutlaka cam kavanozda ya da şişede ağzı tam kapalı biçimde saklanmalıdır. Direkt güneş almayan bir dolap içi idealdir.

Önemli Notlar:Basit Elma Sirkesi yapımı

Elmalar asla suyun yüzeyinde kalmamalıdır. Aksi halde sirkede küf oluşumu başlar

Sirkenin ilk kurulduğu günlerde sirke bol bol karıştırılmalıdır. Bu süreç meyvelerin dibe çökmesi ile beraber seyrekleştirilmelidir.

Sirkede Kef Nedir?

Sirke üzerindeki her beyazlık küf değildir. Sirke anasının oluşumu öncesinde kef isimli beyaz tabaka oluşabilir, bu yaygındır ama çok defa tekrarlanması istenen bir durum değildir.

Sirkede Kef Nasıl Temizlenir?

Bir tahta kaşık yardımı ile temizlenebilir. Yararlı bakterileri beslemek için bu noktada sirkeye ilave bir adet elma eklenebilir.

Sirke Küfü Zararlı mıdır?

Eğer sirkenin yüzeyinde toz gibi yayılan siyah, kahverengi ya da yeşil renkli bir oluşum varsa bu küftür ve zararlıdır.

Küflenen sirkeler tüketime uygun değildir.

Sirke etrafındaki sirke sinekleri normaldir, hatta istenen bir durumdur demek de yanlış olmaz. Bu sinekler, sirkenizin ideal bir sirke olduğuna işaret eder.

Sirke Anası Nasıl Saklanır?

Sağlıklı sirke anasını daha sonra tekrar kullanmak için cam bir kavanoza alıp, üzerine geçecek kadar sirke ilave edin. Kapağını kapatın ve güneş almayan, oda sıcaklığında bir dolap içinde saklayın.

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