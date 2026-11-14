Hiç kimse bu haberi duymak istememişti: Batrakov devreye girdi mi? Kislyak'tan net cevap
Galatasaray'a transferi için Aleksey Batrakov'un da devreye girdiği iddia edilen Matvey Kislyak'tan konuya dair açıklama geldi.
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Galatasaray'a transferi için Aleksey Batrakov'un da devreye girdiği iddia edilen Matvey Kislyak'tan konuya dair açıklama geldi.
Galatasaray ile adı geçen ve bu transfer için Aleksey Batrakov'un da devreye girdiği haberleri konusunda konuşan Kislyak, Batrakov ile konu hakkında konuşmadıklarını söyledi. Kislyak'ın konuya dair açıklaması şöyle:
-Batrakov, bana bu konudan bahsetmedi. Sadece sohbet ediyoruz ve işlerin nasıl gittiğini soruyorum. Transferi konuşmadık.
-Tüm bu söylentilere karşı tarafsızım. Medyanın işi bunu gündeme getirmek, benim işim ise antrenman yapmak ve oynamak. Dolayısıyla konuya tarafsız yaklaşıyorum.
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