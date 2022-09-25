Ceviz suyunun faydaları, nasıl kullanılır ve yan etkileri nelerdir? Ceviz suyunu kaç gün içmeliyiz? Tiroidi bitiren çözüm

Faydalı bir alternatif olarak tükettiğimiz harika besin cevizin suyu kendisinden de faydalı çıktı. Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek elde edilen ceviz suyunu düzenli tüketirseniz bakın vücudunuzda nelere fayda sağlıyor... Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. İşte kilo vermeden, kolesterol dengelemeye kadar ceviz suyunun inanılmaz faydaları…

Ceviz suyu kürü nasıl hazırlanır İbrahim Saraçoğlu

Bugün herkesin dilinden düşüremediği, faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğu sağlık abidesi olan İbrahim Saraçoğlu ceviz suyu kürü tarifinden bahsedeceğiz. Çok tercih edilmesinin sebebi, hazırlanışının zahmetsiz olması, etkisini kısa süre de göstermesi ve hiçbir olumsuz etkisinin bulunmamasıdır. Ceviz suyu kürü, uzmanlar tarafından da önerilen bitkisel yöntemlerin başında gelir. Düzenli uygulandığı taktirde, vücutta oluşan pek çok hastalığın giderilmesinde büyük etkisi olan bu kür sayesinde, kalp hastalıklarından cilt sorunlarına, migrenden damar hastalıklarına ve hatta akciğer temizliğine kadar çeşitli hastalıklardan kurtulmak mümkündür.

Ceviz Suyu Kürü Nasıl Hazırlanır İbrahim Saraçoğlu

Herkesin güvendiği ve sevdiği Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu’nun önerilerinden biri olan ceviz suyu kürü, oldukça kolay hazırlanmakta ve kısa sürede etkisini göstermektedir. Bu kür için gerekli olan malzemeler ise;

Birkaç adet parçalanmamış ceviz içi

1 su bardağı su

Saraçoğlu ceviz suyu kürü hazırlanışı

Cevizlerin içleri çıkarılarak, bir bardak suyun içine atılır. Bu ceviz suyu karışımı 1 gece suda bekletilir. Bu kürü sabah aç karınla, kahvaltıdan 30 dakika önce olacak şekilde tüketmek gerekmektedir. Cevizlerinin de yenmesi mühimdir.

Ceviz suyu nasıl tüketilmeli?

Cevizin sayısız faydasını biliyor ve sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Peki en az cevizin kendisi kadar faydalı ceviz suyundan yeteri kadar yararlanıyor musunuz? Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Ceviz suyu her gün en fazla 1 bardak olacak şekilde tüketilmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmek gerekir.

Cevizin kabuklarını ayırıp bu kabukları yine bir gece boyunca suda bekletmeniz gerekir. Ertesi sabah yumuşayan kabuklar, aynı suda 20 dakika boyunca kaynatılır ve süzülür. Elde edilen su, soğumaya bırakılır.

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İşte ceviz suyunun faydaları

1-Cilde iyi gelir

Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır.

2-Sindirim desteği

Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.

3-Tırnak ve saç için faydalı

Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır.

4-Kilo vermeye yardımcı olur

Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder. Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir.

5-Hormonlar için faydalı

Tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz.

6-Hayat kalitesini yükseltir

Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir.

7-Hamileler ve yeni anneler için faydalı. Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar. Adet sancılarına iyi gelir. Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

8-Tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz.

9-Uykuya faydalı

Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.

10-Kan şekerini düzenler

Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır. Böylece, kendinizi daha enerjik ve dinç hissedersiniz.

11-Kolesterolü dengeler

Kolesterolü dengeler. Bu özelliği ile kalp ve damar hastalıkları için önemli bir yardımcıdır. İçeriğindeki folik asit, bitkisel Omega-3 ve magnezyum gibi vitaminlerle kalp krizi geçirme riskini de düşürür.

12-Alzheimer'ı önlüyor

İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

Ceviz suyunu kaç gün içmeliyiz? Ceviz suyunu ne kadar süre içmeli?

Ceviz suyu her gün en fazla 1 bardak olacak şekilde tüketilmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmek gerekir. Zayıflamak için tüketiliyorsa istenilen kiloya düşene kadar her gün bir bardak ceviz suyu içilmeli.

Ceviz suyu tiroide iyi gelir mi?

Tiroit hastalığı olan kişiler de bol bol ceviz suyu tüketmelidir çünkü tiroide iyi gelir. Sinir sistemini düzenler. Böylece anti-stres özelliği yaratır denilebilir. Sinir sisteminizi işlemesi gerektiği yönde düzene sokarak sizi rahatlatır.

Sabah Aç Karnına Ceviz Suyu İçmek Zayıflatır mı?

Sabah aç karnına ceviz suyu kürü içmek zayıflatır. Metabolizmayı hızlandırıcı özelliği olduğu için kilo kaybettirme özelliği kesinlikle vardır.

Ceviz Suyu Kürü Kullanıcı Yorumları

Kullanan birçok kişinin fikri aynıdır. Göbek erittiği, kalp damar sağlığını düzenlediği, akciğerlere iyi geldiği kullananlar tarafından söylenmektedir. Ayrıca kabızlık için kullanıldığı belirlenmiştir. Emziren kadınlar tarafından sıkça önerilir. Süt arttırdığı süt kesilmelerine iyi geldiği kullanıcılar tarafından söylenmiştir. Ciltte ton eşitsizliklerini sivilce izlerini ve cilt lekelerini gidermek amacıyla kullanılır. Kullanıcı yorumları arasında tırnak ve tırnak eti bakımı için ceviz suyu kürü kullandığını söyleyenler de vardır. Tırnakları sertleştirdiği, tırnak etlerini yumuşattığı bilinmektedir.

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