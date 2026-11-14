İkinci elin şampiyonu belli oldu! İşte Türkiye'de en çok satan modeller!

Fiat Egea Renault Clio Renault Megane Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde en fazla satışı gerçekleştirilen model Fiat Egea oldu. Listenin ikinci basamağında Renault Clio yer alırken, üçüncü sırayı yine Renault ailesinden Megane aldı. Böylece Renault, en çok satılan üç model arasında iki otomobille temsil edilirken Fiat Egea liderliğini üstlendi.