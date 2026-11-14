İkinci elin şampiyonu belli oldu! İşte Türkiye'de en çok satan modeller!
Türkiye'de 2026 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satılan ikinci el modeller belli oldu. İşte Türkiye'de en çok satan ikinci el modeller...
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Türkiye'de 2026 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satılan ikinci el modeller belli oldu. İşte Türkiye'de en çok satan ikinci el modeller...
VavaCars'ın paylaştığı 2026 yılı üçüncü çeyrek verileri, ikinci el otomobil pazarında tüketicilerin hangi modellere yöneldiğini ortaya koydu.
İKİNCİ ELDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER 2026'nın üçüncü çeyreğinde en çok satılan 3 ikinci el otomobil şu şekilde;
Fiat Egea Renault Clio Renault Megane Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde en fazla satışı gerçekleştirilen model Fiat Egea oldu. Listenin ikinci basamağında Renault Clio yer alırken, üçüncü sırayı yine Renault ailesinden Megane aldı. Böylece Renault, en çok satılan üç model arasında iki otomobille temsil edilirken Fiat Egea liderliğini üstlendi.
İKİNCİ EL SATIŞLARINDA ÇEYREKLİK ARTIŞ YAŞANDI Veriler, ikinci el otomobil piyasasının yılın üçüncü çeyreğinde önceki üç aylık döneme kıyasla daha hareketli bir süreç geçirdiğini de ortaya koydu.
Nisan-haziran döneminde yaklaşık 1,72 milyon seviyesinde gerçekleşen ikinci el otomobil satışları, temmuz-eylül döneminde 1,84 milyona yükseldi. Üçüncü çeyrekte ikinci el otomobilin sıfır otomobile oranı da yükseldi. İkinci çeyrekte satılan her bir sıfır otomobile karşılık 7,4 ikinci el otomobil satılırken, üçüncü çeyrekte bu sayı 8,8'e çıktı.
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