Terbiyeli tavuk çorbası (Hasta çorbası) tarifi nasıl yapılır? Şifa Deposu: Lokanta usulü tavuk çorbası

Terbiyeli Tavuk Çorbası (Hasta Çorbası ) Tarifi İçin Malzemeler

2 litre su

1 adet tavuk göğüsü

3 adet havuç

4-5 diş sarımsak

Yarım su bardağı tel şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber, tuz

Terbiyesi için:

1 limon suyu

2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Üzerine :

Kurutulmuş maydanoz

Pul biber

Terbiyeli Tavuk Çorbası (Hasta Çorbası ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Suda tavuk göğüsünü haşlayalım. Tavuk pişerken, sarımsak ile havuçlarımızı rendeleyelim. Pişen tavuğu çıkartalım. Kaynamakta olan suyumuza havucu sarımsağı atıp pişmeye bırakalım. Bizde tavuğumuzu bıçak yardımıyla ufak ufak parçalara ayıralım. Suyun içine tavuk ve tel şehriyeyi katıp pişmeye bırakılım. Onlar pişerken biz terbiyemizi hazırlayalım. Limon suyuna yumurta sarısını katıp iyice çırpalım. Unu da ekleyip karıştıralım. Çorba suyundan azar azar ekleyip terbiyeyi ılıtalım. Ocağın altını kısıp tuz ile karabiberi ekleyelim. Çorbanın içine terbiyemizi azar azar ilave ederken çırpalım. Ocağın altını açalım kaynayana kadar karıştıralım. Kaynayınca 10 dk pişirip servis edelim. Yerken üstüne maydanoz, limon ve pul biberimizi isteğe göre ekleyelim. Afiyet olsun.

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