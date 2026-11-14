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Gören telefona sarıldı: Yolun ortasında birden ortaya çıktı!

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Gören telefona sarıldı: Yolun ortasında birden ortaya çıktı!

Adıyaman'da aniden çöken yolda 6 metrelik dev bir çukur oluştu. Bölgeye sevk edilen ekipler çukurun etrafından güvenlik önlemleri aldı.

#1
Foto - Gören telefona sarıldı: Yolun ortasında birden ortaya çıktı!

Olay, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Adıyaman- Gölbaşı kara yolu güzergahı Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında otoyolda çökme meydana geldi.

#2
Foto - Gören telefona sarıldı: Yolun ortasında birden ortaya çıktı!

6 METRELİK DEV BİR ÇUKUR OLUŞTU

#3
Foto - Gören telefona sarıldı: Yolun ortasında birden ortaya çıktı!

Yaklaşık 6 metre derinliğinde olduğu belirtilen çukur nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı, bölgeye Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Gören telefona sarıldı: Yolun ortasında birden ortaya çıktı!

Yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, bölgede zaman zaman yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

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