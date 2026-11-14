Gören telefona sarıldı: Yolun ortasında birden ortaya çıktı!
Adıyaman'da aniden çöken yolda 6 metrelik dev bir çukur oluştu. Bölgeye sevk edilen ekipler çukurun etrafından güvenlik önlemleri aldı.
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Adıyaman'da aniden çöken yolda 6 metrelik dev bir çukur oluştu. Bölgeye sevk edilen ekipler çukurun etrafından güvenlik önlemleri aldı.
Olay, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Adıyaman- Gölbaşı kara yolu güzergahı Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında otoyolda çökme meydana geldi.
6 METRELİK DEV BİR ÇUKUR OLUŞTU
Yaklaşık 6 metre derinliğinde olduğu belirtilen çukur nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı, bölgeye Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.
Yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, bölgede zaman zaman yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi.
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