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Yerel 4'üncü kattan düşen işçinin feci ölümü
Yerel

4'üncü kattan düşen işçinin feci ölümü

Çorum'da bir inşaatta çalışan Ahmet K. dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. Hastaneye kaldırılan Ahmet K. bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 18:06:00 -
4'üncü kattan düşen işçinin feci ölümü

Çorum'daki olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayat Gediği 7. Sokak'ta bulunan bir inşaatın 4. katında çalışan Ahmet K.(57), dengesini kaybederek yere düştü.

Ahmet K.’nın düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi 112 ekipleri olay yerinde yaptı.

Hastaneye kaldırılan işçi, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz işçinin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inşaat yetkilileri ve diğer işçilerden ifade alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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