2022 ehliyet yenilemek için gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme işlemi 2022 nasıl yapılır? Ehliyetlerin son değişim tarihi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, eski sürücü belgelerinin kullanım süresi yıl sonu sona eriyor. Bu süreye kadar vatandaşlar eski ehliyetlerini kullanabilecekler ancak 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren eski kimliklerin işlevi sona erecek. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Bu nedenle ehliyet yenileme işlemiyle ilgili detaylar gündemde yer almaya devam ediyor.

SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

EHLİYET YENİLEME RANDEVU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek. 31 Aralık 2022'den sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesi için başvurabilecek.

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280 + 65 TL'dir. Toplamda 345 TL'ye denk gelmektedir.

01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

Yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 345 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını öderler.

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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Ehliyet Yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara yatırılabilir. Ayrıca ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir.

Akbank

Aktif Bank

ING Bank

Şekerbank

Türkiye Vakıflar Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

PTT BankEHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

-Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı

- Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

-Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

-Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

-Sürücü belgesi

-Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

-2 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

-Adli Sicil Belgesi

-Ayrıca Nüfus Müdürlüğü'nde vereceğiniz parmak izi.



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