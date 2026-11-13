  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O ilimizde 7 günde 10 cinayet işlendi! Hepsinin ortak bir yanı ortaya çıktı Fon olayının finansörü sigorta şirketleri mi? Cevap bekleyen sorular Deniz seferleri iptal, 112 çatı uçtu, ihbar yağdı… İstanbul’a lodos için 05.00 uyarısı Bakanlık devreye girdi! 'Vatan, din, namus; erkeğe emanet! Silahsız erkek ‘er’ kişi olamaz!' diyen psikoloğa erişim engeli geldi Muhalif Erdem Atay, YP’li Ali Mahir’e fena saydırdı: Kıbrıs’ta rulet mulet, nereden geliyor bu paralar? 64 ilde kaçakçılık operasyonu yapıldı! Yüzlerce gözaltı var ‘Sarıgül’ün adı fuhuş listesinde’ haberimiz gündemi salladı! Fergio Bey’in P&R’cısı için gözaltı kararı Deniz Zeyrek'ten Özgür Özel'e sert eleştiri: Biraz tavırlı olun! Bakan Tekin'den YP’nin ‘MEB'de kamu zararı’ iddiasına cevap! Olayda kişisel husumet var, bu bir tezgah! Ölüyü bile soyuyorlar: Böyle mala çökme taktiği görülmedi
Gündem Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...
Gündem

Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan’da bölge halkının olağanüstü ilgisiyle karşılandı.

Başkent Beyrut’taki temaslarının ardından cuma namazını eda etmek için kuzeydeki Trablusşam kentine geçen Erdoğan’ı ellerinde Türk bayrakları taşıyan dev bir kalabalık bağrına bastı.

TRABLUSŞAM SOKAKLARINDA GÖRKEMLİ KARŞILAMA!

Beyrut’taki resmi ve sivil toplum programlarının ardından cuma namazı için Trablusşam’a hareket eden Necmeddin Bilal Erdoğan, kente girişinden itibaren büyük bir coşkuyla karşılandı. Ellerinde ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla meydanları dolduran çok sayıda Lübnanlı vatandaş, attıkları sloganlar ve sevgi gösterileriyle Türkiye’ye olan derin muhabbetlerini ortaya koydu.

SEVGİ SELİNDEN İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ!

Cuma namazının eda edilmesinin ardından Trablusşam’ın tarihi sokaklarında yürüyüşe geçen Bilal Erdoğan, kendisini yakından görmek ve selamlamak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çevresini saran kalabalıkla tek tek tokalaşıp selamlaşmaya çalışan Erdoğan, oluşan sevgi seli nedeniyle zaman zaman adım atmakta dahi güçlük çekti. Yürüyüş boyunca dinmeyen coşku ve dalgalanan Türk bayrakları, Trablusşam halkının Türkiye’ye duyduğu gönül bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23