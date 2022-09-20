Reyting sonuçları açıklandı! Pazartesi reyting sonuçları: 19 Eylül 2022 reyting sonuçları birincisi kim oldu? Dizi reytingleri

Dünün Reyting sonuçları belli oldu. Televizyon izleyicileri internette araştırma yapıyor. Seyrettikleri film, dizi ve programların reyting sıralamasındaki yerini görmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 19 Eylül 2022 reyting sonuçları birincisi ve detaylar haberimizde...

REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ KİM OLDU? 19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

19 Eylül Pazartesi akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. Dün, Eyvah Etvah 2, Yasak Elma, MasterChef, Alparslan: Büyük Selçuklu, Seversin, Bir Küçük Gün Işığı, Güldür Güldür Show gibi dizi, film ve programlar ekrana geldi.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır.

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı. AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı. 20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

18 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

18 Eylül'de Total'de 1.sırada Kanal D'de yayınlanan "Yargı", 2. sırada Fox TV'de ekrana gelen "Tozluyaka", 3.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Yargı" dizisinin özeti yer aldı.

ABD'de 3.sırada ise "Masterchef Türkiye" yer aldı.

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