YKS sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

YKS ek yerleştirme sonuçları için YÖK resmi sosyal medya hesabından duyuruda bulundu. ''Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları 17.30’da ÖSYM tarafından açıklanacağı duyuruldu. Kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99’u dolmuştur.'' denildi... 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

ÖSYM tarafından Haziran ayında üç oturum şeklinde düzenlenen YKS'de tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, boş kontenjanlara göre YKS ek tercih başvuruları 7 Eylül'de başladı. YKS ek tercihleri ise 13 Eylül tarihinde sona erdi.

Binlerce üniversiteli adayının hayallerindeki okulu kazanmaları için 2022 yılının son fırsatı bu olurken ek tercihlerde üniversitelerin istedikleri bölümüne yerleşip yerleşemediklerini araştıran adaylar arama motorlarında 2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler ve YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...

YKS sonuçları T.C. ile SORGULAMA 2022

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2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

EK TERCİH KONTENJANLARI

Ek yerleştirme sürecinde bu yıl önceki yıllara göre daha az kontenjan olsa da süreç üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için son şans olarak görülüyor. Bu yıl üniversiteye yerleşip kaydolmayan 105 bin 772 adayla birlikte toplam 122 bin 209 ek kontenjan oluştu. Bu boş kontenjanların 95 bin 108'i devlet, 20 bin 818'i vakıf, 6 bin 283'ü de Kıbrıs ve yabancı üniversitelere ait.

Toplam boş kontenjanın 39 bin 498'i 4, 82 bin 711'i ise 2 yıllık bölümlerde. 2 yıllık meslek yüksekokullarına ait boş kontenjanların 67 bin 713'ü devlet üniversitelerinde, 13 bin 77'si vakıf üniversitelerinde, bin 921'i Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde bulunuyor. 4 yıllık üniversitelere ait programların boş kontenjanlarının 27 bin 395'i devlet üniversitelerinde, 7 bin 741'i vakıf üniversitelerinde, 4 bin 362'si Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde yer alıyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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