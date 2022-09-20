Altın fiyatları düşecek mi? Uzman isim yanıtladı! Altın fiyatları: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Gram altın için dolar kuru ile beraber yönü belirleyen ons altın ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi sonrası 13 ayın dibini gördü.

ONS ALTIN 13 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Fed baskısında olan ons altın, son açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi eylül ayı toplantısında 100 baz puan faiz artırım beklentisini güçlendirdi. Bununla beraber spot altın 1.730 dolar seviyelerinden son 13 ayın en düşük seviyesi olan 1.660 dolar düzeyinin altına sarktı.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Enflasyon Ağustos ayında ABD'de yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 7,9-8 civarında gerçekleşeceği yönündeydi.

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi de Fed'in faiz artırımları yönünde elini güçlendiren bir diğer etmen oldu.

ALTIN 'FAİZ' DARBESİ YEDİ

2021 yılına 1900 dolar, 2022 yılına 1815 dolar civarında giriş yapan ons altın yaklaşık 2 yıldır toparlanamıyor. Altın fiyatları, Rusya Ukrayna Savaşı ile artan jeopolitik risklerle bir dönem 2.070 dolara kadar yükselse de, küresel düzeyde artan enflasyon nedeniyle şahinleşen merkez bankaları nedeniyle baskı yedi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Peki yurt içinde gram altın fiyatları için belirleyici olan ons altın tarafındaki düşüş sürecek mi? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen sabah'a yanıtladı...

"ALTIN 2 YILLIK KRİTİK DESTEĞİNİN ALTINA SARKTI"

Ons altın fiyatının 2 senelik destek seviyesi olan 1.680 dolar düzeyinin altına sarktığını ifade eden Ergezen, "Burada Fed'in faiz artırım beklentileri etkili oldu. ABD'de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, bununla beraber tarım dışı istihdam verisinin de iyi gelmesi Fed'in faiz artırımları yönünde elini güçlendirdi" dedi.

ALTIN İÇİN ASIL SORU: 1.680 DOLAR DESTEĞİ KIRILDI MI, YOKSA TUZAK MI?

Piyasada Fed'den 75 baz puan artışı yerine 100 baz puan faiz artışı fiyatlanmaya başladığına dikkat çeken uzman isim, "Asıl soru şu, artık burası bu 1.680 dolar düzeyini kırıldı mı yoksa tuzak mı, bunu inceleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"FED FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK"

Fed faiz kararının altın fiyatları için belirleyici olacağını belirten Ergezen, "75 baz puan faiz artışı olursa burada son dönemde 100 baz puan faiz artışı nedeniyle gelen satışlar altın fiyatları tarafında yerini alımlara bırakabilir" dedi.

"1.680 DOLAR DÜZEYİNİN ÜZERİNDE ALTIN TOPARLAYABİLİR"

Uzman isim, "Burada altın ons fiyatı için 1.680 dolar düzeyinin üzerine çıkış olacak mı onu kontrol ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde altın fiyatlanırsa o zaman 1.650-1.680 dolar bandı tuzak olarak kalacak ve önümüzdeki dönem toparlanma görülebilir" ifadelerini kullandı.

"100 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI ALTIN İÇİN AŞAĞI YÖNLÜ YENİ TREND YARATABİLİR"

Eğer Fed 100 baz puan faiz artışı yapar ve ons altın fiyatının 1.680 dolar kritik düzeyinin altında kalması durumunda; 1.550 dolar seviyelerine doğru bir yeni marj açılabileceğini öngören Ergezen, "Bu ciddi bir yeni trend başlangıcı olur ons altın için" dedi.

FED'İN FAİZ ARTIRIMLARI DAHA YÜKSEK HIZDA DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatları için önümüzdeki dönemdeki senaryoları değerlendiren uzman isim, "Bir tarafta merkez bankalarının faiz artışı bir taraftada ons altın. Fed'in faiz artırımları daha yüksek hızda devam eder mi? Bu bir soru işareti" diye konuştu.

"ALTIN 1.575 DOLAR DÜZEYİNE YÖNELEBİLİR"

Uzman isim, "100 baz faiz artışı olursa 1.575 dolar düzeyine doğru hızlı bir hareket gelebilir. Bu seviyeler altın için yeni hareket kanalını belirleyecek" dedi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı Fed toplantısı 20-21 Eylül'de gerçekleşecek. Toplantıda Fed'in fiyat baskılarını kontrol altına almak için 75 baz puan veya 50 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor.

Fed faiz kararı 21 Eylül akşamı saat 21:00'de açıklanacak. Faiz kararı sonrası Jerome Powell kameraların karşısına geçerek gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar verecek.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 984,13

SATIŞ (TL) 984,30

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 984,13

SATIŞ (TL) 984,30

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ (TL) 913,94

SATIŞ (TL) 923,17

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 6.519,00

SATIŞ (TL) 6.583,00

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.671,89

SATIŞ (USD) 1.672,14

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