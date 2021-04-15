2 kere 2'nin 4 ettiği kadar kesin! CHP iktidarında bu görüntüyü veren yanar

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TFF 1 Lig’inde Giresunspor ile Keçiörengücü arasındaki mücadelede futbolcuların maçın durduğu esnada oruçlarını açması gündem oldu. Birçok kesimden Türkiye Futbol Federasyonu’nun maç saatlerini iftara göre ayarlaması çağrıları gelirken, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, konuyu Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında değerlendirdi.

‘Şeriatçı futbolcular’

Kamuda çalışan memurlar için yapılan cuma namazı düzenlemesini hatırlatan Karahasanoğlu, “Oruç açma konusunda TFF maçlara şöyle bir baksın, oynanan bölge çerçevesinde 15 dakikalık devre arasında denk gelecek şekilde, maçı 15 dakika önceye alabilir. Yarım saat sonraya alabilir. Bu esnekliği sağlayarak, oruç tutan futbolcuları da rahat bir şekilde iftarlarını açmasına zemin hazırlasınlar derim ben” dedi.

Geçmişle kıyaslandığı zaman çok daha olumlu bir noktada olduğumuzun da altını çizen Karahasanoğlu, “AK Parti iktidarı yerine bir CHP iktidarı gelecek olursa, CHP öncülüğünde bir hükümet olursa, ben artık cuma namazına da gidilemeyeceğini, futbolcuların şöyle bir fotoğraf vermesi halinde de diğer gazetelerin hepsinin manşetten ‘şeriatçı futbolcular’ diye başlıklar atacağından 2 kere 2’nin 4 ettiği kadar eminim. Dolayısıyla biz bugün itibari ile geçmişi bugünle kıyaslıyorsak, cuma namazına gidilemiyordu bizim öğrencilik hayatımızda diyorsak, bunun arka planında da şunu söylüyoruz. Eğer siz AK Parti yerine CHP’nin 2 tane başörtülüyü MYK’ya aldık diye yaptığı açıklamaya kanıt da CHP de olabilir yani o da bu ülkenin çocukları diye bazı siyasilerimiz ittifak yaparak hükümete taşırlarsa CHP’yi, geleceğimiz dönem 12 Eylül döneminin bir benzeri olacaktır. Çünkü başörtü yasağının mimarları onlardı. Devlette dini düşünce olmaz diye bugün bile kenarda köşedeki konularda hala dayatmaya çalışanlar onlardır” dedi.