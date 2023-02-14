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Yerel 2 büyük deprem 2 dağı adeta birleştirdi
Yerel

2 büyük deprem 2 dağı adeta birleştirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sarsıntılarda 2 büyük dağ adeta birbiriyle birleşti.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 12:30:00 -
2 büyük deprem 2 dağı adeta birleştirdi

Aralarında 100 metreden fazla mesafe olan dağlar, kopan dev kaya parçaları ve heyelanlarla adeta birleşti. Dağlardan kopan parçalar aradan geçen karayolunu da ulaşıma kapattı.

İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi'ne giden bölgede bulunan sıra dağlar, Kahramanmataş Pazarcık merkezli 7.7 ve Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen yerler oldu. Aralarında 100 metreden fazla boşluk bulunanan ve arasından karayolu ile İdilli deresinin geçtiği dağlardan kopan insan boyundaki kaya parçaları ve kayan topraklar iki dağı adeta birbirine kavuşturdu. Dağdan kopan kaya ve toprak parçaları ardan geçen karayolu ile dere yatağına doldu. Düşen dev kaya parçaları asfalt yolda derin oyuklar, çukurlar oluştururken, yol ve dere çevresinde bulunan ağaçlar kökünden sökülürken, demir elektrik direkleri devrildi.

Dev yarıkların da oluştuğu yol tamamen ulaşıma kapandı.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Ashabı keyf bu kavim ya dinimizden döndürürecek (Allaha boyun eğiş konularında kendilerine boyun eğdirmek küfür şirk gibi hükümlerinin olduğu konulara zorlamak dinin dışına çıkarmak) yada öldürecek demiş ebedi saadetlerini korumak amacıyla bir mağaraya sığınmışlardır. Allah dağlar sığınılacak oyuklar yapmıştır. Dağlar Allahı tesbih etmektedir. Allah dağlarında hareket halinde olduğunu bildirmiştir. Yeryüzü cehennemin örneği bir lav denizi üzerinde hareket etmektedir Allah ümmül kura karaların anası olarak adladırdığı kıtadan bahsetmekte ve bütün karaların buradan koparak kıtaların oluştuğuda bilinmektedir. Allah nice kayalardan bahseder onlar Allah korkusuyla kopup yuvarlanır. Allah korkulmaya en layık olandır Allah ayetlerinide bu korkutma sebebiyle indirdiğini bildirmektedir. Allahın büyük olarak bildirdiği günahlardan sakınmak onu büyüklemektir. Bu günahlardan sakınmayanın krouyacağı başka namusu kalmaz ne takva olur nede gerçek bir imana sahip. Allahın indirdiği ile hükmüm vermmemek büyüktür Allahın ayetlerini kutsalı dünya için satmaktır hainliktir Allah bunu yapanlar kafirlerin takendileridir buyurmaktadır Kafirlere boyun eğerseniz şirk koşanlardan olursunuz uyarısını yapmaktadır. Şirk ise affı söz konusu olmayan ebedi cehennemlik yapan bir cürümdür. Evlilik miras ticaret dost düşman edinme kılık kıyafet yeme içme ticaret eğitim yasama yürütme yargı devlet yönetimi savaş barış müttefik olma tümü Allaha teslimiyet ona boyun eğiş onu büyüklemne konularıdır İslamın kendi Allahın hüküm konularıdır Bu konularda boyun eğişin şirke sebep olabileceği bildirilmektedir halen korkmuyor sakınmıyor musunuz işte bu sebeple imanlının kendini ve ailesini yeraltındaki mağmadan oluşmuş ateşten koruması canından değerli ebedi saadetini yegane en önemli beka ve güvenlik mevzusu yaparak Allahın indirdiği ile hühkmedilen bir yeri temin etmesi gerekmektedir
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