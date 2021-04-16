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Spor 1.Lig'e yükselen Eyüpspor, 2.Lig'de tüm zamanların en yüksek puanını topladı
Spor

1.Lig'e yükselen Eyüpspor, 2.Lig'de tüm zamanların en yüksek puanını topladı

2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1.Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, 82 puana ulaştı ve rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 10:24:00 -

27 yıl sonra ilk kez 1.Lig'de mücadele edecek Eyüpspor, bir de rekora imza atarak bu başarısını taçlandırdı.

Altınordu'yu geride bıraktılar

1922 Konyaspor'u mağlup ederek 34 maç sonunda puanını 82'ye çıkaran İstanbul ekibi, 2. Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaşarak rekor kırdı. 2013-2014 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Altınordu FK, 34 maç sonunda topladığı 81 puanla rekor kırarak TFF 1. Lig'e yükselmişti.

Altınordu FK'dan sonra 34 maç sonunda 81 ve üstü puan toplayan takım olmamıştı.

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