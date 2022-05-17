17 Mayıs Salı bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? TFF 3.Lig maçları CANLI İZLE
17 Mayıs Salı günü pek çok ligde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Futbolseverler ise hangi maçların hangi kanallardan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, hangi liglerde maçlar şifresiz yayımlanacak? Günün maçları:
Profesyonel futbol liglerinde sezonlar sona ermek üzere. Bu sebeple oynanan her bir maç zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Peki, bugün kimin maçı var?
17 Mayıs Salı bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? TFF 3.Lig maçları CANLI İZLE
TFF 3.Lig Play-off yarı final
16:00 Kütahyaspor-Hopaspor
16:00 Bursa Yıldırım-Arnavutköy Bld
20:00 Fethiyespor-Ofspor Fethiye TV Youtube
20:00 İçel İY-Orduspor 1967
İngiltere Premier Lig
21.45Southampton-Liverpool S Sport
Championship Play-off yarı final
21.45 Nottingham Forest-Sheffield United beIN Sports 3
Yunanistan Süper Lig
20:00 AEK-Olympiakos Bilyoner
20:00 PAOK-Panathinaikos Bilyoner
20:00 Giannina-Aris Bilyoner