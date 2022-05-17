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Spor 17 Mayıs Salı bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? TFF 3.Lig maçları CANLI İZLE
Spor

17 Mayıs Salı bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? TFF 3.Lig maçları CANLI İZLE

17 Mayıs Salı günü pek çok ligde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Futbolseverler ise hangi maçların hangi kanallardan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, hangi liglerde maçlar şifresiz yayımlanacak? Günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-05-17 02:05:00 -
17 Mayıs Salı bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? TFF 3.Lig maçları CANLI İZLE

Profesyonel futbol liglerinde sezonlar sona ermek üzere. Bu sebeple oynanan her bir maç zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Peki, bugün kimin maçı var?

17 Mayıs Salı bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? TFF 3.Lig maçları CANLI İZLE

TFF 3.Lig Play-off yarı final

16:00 Kütahyaspor-Hopaspor   

16:00 Bursa Yıldırım-Arnavutköy Bld

20:00 Fethiyespor-Ofspor           Fethiye TV Youtube

20:00 İçel İY-Orduspor 1967

İngiltere Premier Lig     

21.45Southampton-Liverpool    S Sport

Championship Play-off yarı final

21.45 Nottingham Forest-Sheffield United          beIN Sports 3

Yunanistan Süper Lig

20:00 AEK-Olympiakos  Bilyoner

20:00 PAOK-Panathinaikos         Bilyoner

20:00 Giannina-Aris        Bilyoner

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