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Yerel 113. saatin mucizesi 72 yaşındaki emekli öğretmen!
Yerel

113. saatin mucizesi 72 yaşındaki emekli öğretmen!

Kahramanmaraş depreminin etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesinde 72 yaşındaki emekli öğretmen enkazın altından 113 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 21:32:00 - 2023-02-10 21:45:35

Hatay'ın Antakya ilçesinde 72 yaşındaki emekli öğretmen enkazın altından 113 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’de bulunan 600 Evler Sitesi’nde Erzurum AFAD ekipleri dinleme yaptıktan sonra arama kurtarma çalışmalarını sesin geldiği bölgeye yoğunlaştırdı.

Yaşlı kadın ambulansla hastaneye sevk edildi

Deprem felaketinin 5. gününde ekipler emekli öğretmen İjlal Günkaya’ya ulaştı. Enkazdan 113 saat sonra çıkarılan yaşlı kadının sağlık ekiplerine teslim edilirken yaşanan sevinç kameralara yansıdı

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