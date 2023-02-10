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Yerel 107 depremzede TSK'ya ait uçakla İstanbul’a getirildi
Yerel

107 depremzede TSK'ya ait uçakla İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen 107 depremzede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirildi. Vatandaşlar burada bekleyen otobüsle gidecekleri yerlere götürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 03:54:00 -
107 depremzede TSK'ya ait uçakla İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen depremzedeler Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla İstanbul’a getirildi. Saat 01.00’de Kahramanmaraş’tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi. Vatandaşlar burada hazır bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri adreslere götürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin depremle mücadelesi aralıksız sürüyor

Deprem bölgesinden gerek yaralılar gerekse bölgeden çıkmak isteyen diğer vatandaşların nakilleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aralıksız gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş’tan İstanbul’a gelmek isteyen 107 vatandaş da saat 01.00’de kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirildi. Vatandaşlar burada hazırda bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri yerlere götürüldü.

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