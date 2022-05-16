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Spor 100 milyon euro imza parası! İşte Mbappe'nin yeni takımı
Spor

100 milyon euro imza parası! İşte Mbappe'nin yeni takımı

Real Madrid, PSG ile anlaşması sona eren Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme üzerine anlaştı. Fransız yıldıza 100 milyon euro imza parası verilecek. Ayrıca Mbappe, senede 25 milyon euro maaş alacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 12:29:00 -
100 milyon euro imza parası! İşte Mbappe'nin yeni takımı

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG ile sözleşmesi sona erecek olan genç yıldız Kylian Mbappe'nin geleceği belli oldu.

Dün akşam gerçekleşen Ligue 1 ödül töreninde yılın oyuncusu seçilen ve açıklamalarda bulunan Mbappe, kararını neredeyse verdiğini ve çok yakında açıklayacağını söylemişti.

PSG ile şampiyonluğa ulaşan Kylian Mbappe, ligde bu sezon 34 maçta gösterdiği 25 gol ve 19 asistlik performansı ile Ligue 1'de yılın futbolcusu seçildi.

Mbappe aynı zamanda bu ödülü üst üste 3. kez kazanmayı da başardı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Dimarzio'ya göre; Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe ile anlaşmaya vardı.

Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Real Madrid, vergiler hariç Mbappe'ye yıllık 25 milyon euro ödeyecek.

Los Galacticos, imza parası olarak da Fransız yıldıza 100 milyon euro ödeyecek.

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