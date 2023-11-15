10 GB ücretsiz internet desteği başvurusu başladı! Bakan Osman Aşkın Bak son dakika açıkladı

Başvuru yapmaya hazırlananlar ise nereden ve nasıl müracaat edebileceğini merak ediyor. Açıköğretim öğrencileri ücretsiz internetten yararlanamazken başvuru yapacakların hatlarının kendi üzerine olması gerekiyor. Anne-baba veya arkadaşlarının üzerine hattı olanlar başvuru yapamayacak. 10 GB bedava internet desteği bir sonraki aya devretmeyecek. Öğrenciler internet hakkını o ay kullanacak. Başvuru işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla sağlanacak. Başvuru sürecinin ardından değerlendirmeleri onaylanan adayların hatlarına internet desteği tanımlanacak. Peki 10 GB ücretsiz internet desteği başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? Üniversitelilere ücretsiz internet desteği hangi operatörlerde var? İşte, öğrenciler için yıllık 120 GB internet desteğinin detayları

Öğrencilere sağlanacak internet desteği bir hatla sınırlı olurken başvuru işlemleri sırasında kimlik bilgileri, kendi adına kayıtlı telefon numarası vb. bilgiler sisteme girilecek. Adayların başvuru tarihi itibarıyla 26 (yirmi altı) yaşından gün almamış olması şartı aranacak. Daha önce bu destekten yararlananlar tekrar faydalanamayacak. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi farklı GSM operatörleri kullananların destekten nasıl yararlanacağı belli oldu. Öğrencilerden başvuru esnasında alınacak bilgilerin yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer bilgiler kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilecek. Adayların 10 GB internet desteğinden yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında başvuru yapması gerekiyor. Ücretsiz internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için şartlar belli oldu. Peki 10 GB ücretsiz internet desteğinden hangi operatörlerde geçerli olacak? 10 GB ücretsiz internet desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru işlemlerine ilişkin detaylar…

BAKAN BAK BAŞVURULARIN BAŞLADIĞINI AÇIKLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından 10 GB internet desteği ile ilgili başvurularla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Bak açıklamasında " Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" ifadelerini kullandı.

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Başvuru işlemleri http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında olacak.