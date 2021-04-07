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İSLAM 07.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

07.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-07 06:40:00 -
07.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُٓوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْۖ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُۖ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının   bağışlanmasını dilerler.

 Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki?

 Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler."

 (Âl-i İmrân Suresi - 135)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

Takvâdan kaynaklanan hasletleri taşıyanlar ve gereğini yerine getirenler Allah katında sevilen kimselerdir. Allah âhirette onların mükâfatını verecektir (bk. Ebû Dâvûd, “Edeb”, 2-3; Müsned, III, 440). Hz. Peygamber buyurmuşlardır ki: “Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil kızdığı zaman öfkesine hâkim olan kimsedir” (Buhârî, “Edeb”, 76, 102; Müslim, “Birr”, 107, 108). Ancak şahsî meselelerde öfkeyi yenmek Allah’ın emri olup beğenilen ve övülen bir davranış olmakla birlikte kamuyu ilgilendiren meselelerde toplum düzeninin bozulmasına ve kötülüklerin yayılmasına yol açabilecek durumlar karşısında gevşeklik göstermemek gerekir.

Uhud Savaşı’ndaki yenilgide, faizcilerde de bulunan kötü duyguların ve özellikle maddeye düşkünlüğün rolü inkâr edilemez bir gerçektir. Bu sebeple yüce Allah kullarını, insanlara kötü vasıflar kazandıran faizi bırakmaya, Allah ve Resûlü’ne itaat etmeye, kendisinin mağfiretini ve takvâ sahibi kimseler için hazırlanmış olan geniş cennetleri kazandıracak işlerde yarışmaya çağırmakta ve bu güzel davranışta bulunan kullarını sevdiğini bildirmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 671-674

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“İyilik güzel ahlâktan ibarettir.

 Günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir.”

 (Müslim, Birr 14, 15. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 52)

“Hayırlınız, ahlâkı güzel olanınızdır.”    (Buhârî)

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