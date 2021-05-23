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Halil Kışlacık
Halil Kışlacık
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23 Mayıs 2021

CHP adayını da “bilim adına” mı konuşturuyorsun Altaylı?

Bakan Fahrettin Koca, Fatih Altaylı’nın biraz gönlünü almalı... 

Yeterince alamamış çünkü...

Alamamış ki, yeni bir kompliman bekliyor...

Bu adam, “1 milyon aşı kayıp, AK Parti teşkilatını mı aşıladınız” dedi mi?

Dedi...

Ne cevap aldı, Fahrettin Koca’dan?

“Yazdıklarınızı önemsiyoruz!”

Bu cevabı alınca duracak hali yok, bu sefer çıktı, alınan tedbirleri eleştirmek için, “Ya bu genelge ya da yönetmelikleri yazanlar çok zekiler ve biz hepimiz salağız ya da tam tersi söz konusu” dedi...

Der...

Hatta kendisi gibi birini bulup çıkartır ekrana, konuşturur, “Biz salgınla mücadeleyi başaramadık” dedirtir...

Kim gibi yapmalıymışız biliyor musunuz?

İngiltere gibi...

Çünkü onlar günde bir milyon test yapıyormuş...

Bunu söylettiği adam, Kayıhan Pala, üniversitede profesör...

Hani vaka sayıları nispeten kontrol altındayken, “Tam kapanma ama, istisnasız bütün hayatı durdurup tam kapanma” diye ısrar eden, iş kötüye gitmeye başlayıp da üç hafta önce tam kapanma kararını alınınca ise “Salgın terminolojisinde sokağa çıkma kısıtlaması yoktur” diyen profesör...

Fatih Altaylı da anlatmaz size, Kayıhan Pala da çaktırmaz ama, bu “bilim için ve bilim adına” konuşan beyefendi aynı zamanda son seçimde CHP’nin milletvekili adayıdır...

Bir de, örnek gösterdiği düzgün bir iş olsa, “Söyleyende iş yok ama söylenen doğru” diyeceğim...

Beyefendinin İngilizleri başarılı göstermesine sebep o 1 milyon testin büyük çoğunluğu 30 dakikada sonuç veren rapid test ve bu testler yeni hastaların en az yüzde 20’sini, bir haftadan uzun süredir hasta olanların yarısını tespit edemiyor...

Bunu ben söylemiyorum, İngiliz medyası söylüyor...

Yani biz bu dandik testlerle vakit kaybetmediğimiz, üreticilerine de kamyonla para ödemediğimiz için başarısızız öyle mi Kayıhan Bey?

Siz değil miydiniz, bugüne kadar milyonlarca hasta tedavi eden şehir hastaneleri hakkında kitap yazıp, “Küresel sermayeye para kazandırıyorlar” diyen? Şimdi niye aynı küresel sermayenin satacağı “çalışmayan test”e para ödensin istiyorsunuz?

Haydi buyrun, rakamlara bakalım...

Türkiye’de, her 1 milyon kişiden 60 bini virüse yakalanmış...

İngiltere’de bu rakam, 1 milyonda 65 bin...

Yani, neredeyse yüzde 10 fazla bulaşmış hastalık...

Bir diğer rakam...

Türkiye’de 1 milyon kişi başına 536 vefat düşüyor...

İngiltere’de bin 872...

Yani, hasta sayısı yüzde 10 fazlayken, vefat sayısı yüzde 300 fazla...

Hem hasta etmemekte bizden başarısızlar, hem de hasta olanı kurtarmakta...

Hem de, ne başarısızlık...

Başka bir ülkede olsak, bu rakamlar ortadayken, hastaların yüzde 20’si ila yarısını tespit edemeyen bir testin ne kadar yapıldığını dayanak alıp, “Türkiye salgınla mücadelede başarısız, İngiltere gibi yapmalı” diyen adamın bırakın profesörlük, bölüm başkanlığı falan yapmasını, tıp fakültesinden mezun olamaması lazım... Yahu, el kadar çocuğun ağzından kreşte öğretmeni duysa şu lafı, anasını babasını kenara çeker de “Çocuğunuzu bir uzmana gösterin” der...

Ama bizim ülkemizde, bu rezilliğe imza atsın diye bunları ekrana çıkaran adamı, Sağlık Bakanı bizzat arar, iltifat eder...

Bravo Altaylı, aynen devam... Niyetin bozuk ama o niyete ulaşmak için ne gerekiyorsa büyük başarıyla ve azimle yapıyorsun... 

Üstelik muhatabın da teşne...

Daha ne olsun?

 

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Yorumlar

A yolcu

Hocam Bunların A babaları demedimi Dünya nın eniyi işinizde yapsalar alkışlamayız Türkiye nin en büyük düşmanı CHP Dir Türkiye kiminle iyi ise CHP onunla kötüdür Türkiye kiminle kötüyse CHP onunla iyisidir biraz Ermeni karışımı varya ondan olsa gerek
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Allah hepsinizi kahretsin.

Bu hainlerin dediğini yazdığını sıradan torpilsiz vatandaş yapsa hökümet dövlet içeri tıkar. Lakin azgınları sineye çekiyorlar… hayret ediyormuyuz? Nayıııır.
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