Brezilya, Yahudilere teslim mi olacak?

TAHSİN HAN

Brezilya’da sandıklar kuruldu ve tüm güney yarımkürede nefesler tutuldu: Yarın gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu, yalnızca ülkenin geleceğini belirlemekle kalmayacak; Siyonist lobilerin Latin Amerika’yı ele geçirme stratejisinin ve küresel diktatörlük ağının en kritik sınavı olacak. Sandıktan çıkacak sonuçla Brezilya halkı ya küresel Siyonist çarkın sadık bir kuklasına dönüştürülmek istenen Bolsonaro hanedanlığına onay verecek ya da Filistin davasının yılmaz savunucusu ve bölgenin bağımsız iradesi Lula da Silva’ya sahip çıkacak.

Yarın oy pusulalarının önünde duran Brezilyalılar, aslında Batı merkezli emperyalist aygıtların Latin Amerika’daki işgal ve uydu devlet kurma hamlesini oylayacak. Siyonist lobilerin finansal desteğiyle hareket eden Flavio Bolsonaro, babası Jair Bolsonaro’nun yarım bıraktığı ihanet projesini tamamlamak için sahnede. Hatırlanacağı üzere Siyonist rejim, küresel ağları vasıtasıyla Arjantin’de Javier Milei’yi iktidara taşıyarak ülkeyi açıkça İsrail’in hedeflerine hizmet eden bir sömürgeye çevirmişti.

Benzer bir operasyon Kolombiya sahasında da çekildi. Filistin davasını tavizsiz savunan Gustavo Petro’nun ardından, Siyonist sermayenin açık desteğini alan aşırı sağcı Abelardo de la Espriella iktidara taşındı. Espriella göreve gelir gelmez büyükelçiliği Kudüs’e taşıyarak Kolombiya’nın dış politikasını Tel Aviv’e teslim etti. Avrupa kanadında ise Slovenya’da koyu İsrail destekçisi Janez Janša’nın öne çıkarılmasıyla, Filistin’e destek veren ilkeli hatlar kırılmış, hükümet binalarına Siyonist bayraklar asılarak ülke Tel Aviv’in maşası haline getirilmişti. Arjantin’de Milei, Kolombiya’da Espriella ve Slovenya’da Jansa örneklerinde görüldüğü gibi, Filistin karşıtı kuklalar göreve getirildiği an ülkelerin bağımsızlığı ipotek altına alınmaktadır.

SİYONİSTLER PARA AKITIYOR

Şimdi aynı kirli senaryo Brezilya sahasında uygulanıyor. Gazze’deki soykırımla mücadele eden, terör devleti İsrail’e karşı uluslararası platformlarda bayrak açan Lula da Silva; Arjantin, Kolombiya ve Slovenya’da sahnelenen kirli tezgahların benzeriyle devrilmek isteniyor. Siyonist sermayenin fonladığı manipülasyonlar, Banco Master etrafında köpürtülen medya operasyonları ve sosyal medya algoritmalarının kışkırttığı suni kutuplaşma, doğrudan Lula’nın temsil ettiği Filistin yanlısı ve bağımsız duruşu hedef alıyor.

Güney Amerika’nın bu devasa ülkesi, Siyonizmin kıtayı tamamen köleleştirme operasyonundaki en büyük ve son kale konumunda. Eğer Brezilya da düşerse, Latin Amerika tamamen İsrail’in arka bahçesine dönüşecek. Ancak halk; Kolombiya, Slovenya ve Arjantin’de ülkenin Siyonist merkezlere teslim edilmesinin yıkıcı sonuçlarını yakından görüyor.

Brezilya halkı yarın sandık başında sadece kendi liderini seçmeyecek; ya insanlık onurunun ve Filistin direnişinin yanında yer alacak ya da İsrail’in yeni maşası Bolsonaro’ya teslim olarak tarihsel bir utanca imza atacak.

LUA RAKİBİNİ YAKALADI

Bu arada Brezilya’da 4 Ekim’deki ilk turda Flavio Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45 oy almıştı. İkinci tur öncesinde sokak kampanyasıyla ivme yakalayan mevcut devlet başkanı Lula, PoderData’nın son anketinde rakibini yakalayarak durumu yüzde 50’ye yüzde 50 başa baş seviyeye getirdi. Bu tablo, Siyonist cephenin Brezilya üzerindeki baskısını artırırken seçimin kaderini her bir oyun belirleyeceğini gösteriyor.