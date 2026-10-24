Guardiola'nın halefinin bileği ilk kez büküldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pep Guardiola sonrası ne yapacağı merak edilen Enzo Maresca, ligin 8'inci haftasında ilk kez mağlup oldu. Aston Villa, kendi evinde Manchester City'i 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'in 8. haftasında Aston Villa ile Manchester City, Villa Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 60. dakikalarda Nicolas Jackson attı. Konuk takımın tek golünü ise 52. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Haftaya lider giren Manchester City, bu sonuçla ligde ilk yenilgisini aldı.
Aston Villa ise ligdeki 3. galibiyetini elde etti ve puanını 11'e çıkardı.