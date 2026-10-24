Güya bunlar İstanbul Barosu’nun hak, hukuk havarileri! Genel Kurul’da yumruklar tekmeler havada uçtu

İstanbul Barosu’nda 128. Olağan Genel Kurul maratonu Haliç Kongre Merkezi’nde kavgayla başladı. Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı Adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, kürsüde konuşurken yuhalandı. Bağımsız Avukatlar Grubu Adayı Avukat Arife Gökkaya Dinç, konuşmasının ardından kürsüden inerken salonda Queer bayrağı açıldı.

Buna tepki gösteren bir grup ise bayrak açanlara saldırdı. Genel Kurul'a 15 dakika ara verilirken onlarca avukatın karıştığı kavgada yumruklar tekmeler havada uçuştu.

ONLARCA AVUKAT BİRBİRİNE GİRDİ!

Kavgaya ilişkin açıklamada bulunan Avukat Hakları Grubu; “İstanbul Baromuzun Genel Kurulunda yaşanan istenmeyen görüntüler nedeniyle çok üzgünüz. Baromuzun birleşmeye, birbirini anlamaya ve sonsuz bir dayanışmaya ihtiyacı var. Mesleğimize yakışmayan bu görüntüler nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü ifade ederken, hepimizin ortak sorumluluğunu da hatırlatmak isteriz. Farklı düşüncelerimiz, farklı mücadele yöntemlerimiz olabilir. Ancak hepimizi bir araya getiren ortak bir mesleğimiz, ortak sorumluluklarımız ve savunmakla yükümlü olduğumuz değerlerimiz var. Barolar ayrışmanın değil, dayanışmanın; çatışmanın değil, ortak mücadelenin adresi olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

İki gün sürecek olan genel kurulun ilk gününde raporlar oylanıp adaylar kürsüye çıkarken, pazar günü kurulacak sandıklarda 9 aday başkanlık için yarışacak.