Merz’den Rusya çıkışı: Almanya’yı istikrarsızlaştırmak istiyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Moskova yönetimine yönelik dikkat çeken suçlamalarda bulundu. Rusya’nın Almanya’yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını öne süren Merz, Avrupa genelinde yaşanan siber saldırı, sabotaj girişimleri ve kritik altyapılara yönelik eylemleri işaret ederek, “Tüm bunlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor” dedi.
Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) Münih’te düzenlenen kurultayında Avrupa güvenliği ve Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
MERZ’DEN MOSKOVA’YA AĞIR SUÇLAMA
Avrupa'nın doğusunda ciddi bir güvenlik tehdidi bulunduğunu ifade eden Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtının Avrupa'daki güvenlik düzenini sarstığını söyledi.
Merz, Moskova yönetimini doğrudan hedef alarak, “Rusya'nın her gün Almanya'yı istikrarsızlaştırmak istediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Alman Başbakanı, Avrupa'nın farklı noktalarında siber saldırılar, sabotaj girişimleri ve kritik altyapıya yönelik saldırılar yaşandığını belirterek bunların Avrupa'nın özgürlüğüne yönelik tehdit oluşturduğunu savundu.
“KARANLIK DÖNEMLERE GERİ DÖNMEK İSTEMİYORUM”
Avrupa'nın geleceğinin kritik bir süreçten geçtiğini öne süren Merz, kıtada hukukun üstünlüğünün mü yoksa gücü elinde bulunduranların iradesinin mi belirleyici olacağının tartışıldığını söyledi.
Merz, “Kıtamızın en karanlık dönemlerine geri dönmesini istemiyorum” diyerek Almanya'nın güvenlik ve savunma alanındaki yatırımlarını artırmasının gerekliliğini savundu.
AFD SEÇMENİNE DE MESAJ VERDİ
Merz'in hedefinde yalnızca Rusya yoktu. Almanya'daki siyasi kutuplaşmaya değinen Başbakan, Almanya için Alternatif (AfD) Partisini de sert sözlerle eleştirdi.
AfD'nin parlamenter sisteme ve ülkenin temel değerlerine saldırdığını ileri süren Merz, AfD'ye oy verilmesini savunan kişilerin CDU/CSU içerisinde yeri olmadığını söyledi.
Merz, Almanya'daki demokratik partilerin siyasi yelpazenin hangi tarafından gelirse gelsin özgürlüğe ve demokratik sisteme yönelik girişimlere karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.