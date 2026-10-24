AKİT Medya Grubu'ndan Bakan Çifçi'ye ziyaret

OKAN ÇETİNDAĞ/İSTANBUL

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu’yu İstanbul Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde, Türkiye’nin gündeminde yer alan güncel konular ele alınırken, ülkenin güvenliği ve vatandaşların huzuruna ilişkin meseleler üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, görüşmede medya grubunun yürüttüğü çalışmalar ve yayın faaliyetleri hakkında Bakan Çiftçi’ye bilgi paylaşımında bulundu. Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu’nun da eşlik ettiği görüşmede, ülke gündemindeki gelişmeler değerlendirilerek karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN ASAYİŞ VE GÜVENLİK VURGUSU

Görüşmede güvenlik ve asayiş konuları da gündeme geldi. Bakan Mustafa Çiftçi, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla önemli tedbirlerin alındığını, suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.Kamu düzeninin korunması ve vatandaşların günlük hayatlarını güven içerisinde sürdürebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çekilen görüşmede, güvenlik birimlerinin suçla mücadeledeki faaliyetleri üzerinde duruldu.Suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Çiftçi, vatandaşların huzuru için gece gündüz çalışıldığını ifade etti. Özellikle kamuoyunda “yeni nesil çeteler” olarak anılan suç yapılanmalarına karşı da önemli adımlar atılacağının altını çizdi.

YENİ NESİL ÇETELERLE MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR

Son dönemde kamuoyunun gündeminde yer alan suç örgütleri ve yeni nesil çetelerle mücadele, görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Asayişin temini, suçun önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirlerin önemine işaret edilirken, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.Bakan Çiftçi’nin değerlendirmelerinde, güvenlik çalışmalarının yalnızca mevcut suçlarla mücadeleyle sınırlı olmadığı, toplumun huzurunu tehdit eden yeni suç yapılanmalarına karşı da gerekli adımların atılacağı mesajı öne çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik anlayışına ilişkin mesajında ise milletin huzuru, devletin güvenliği ve çocukların geleceği vurgusu öne çıktı.

MEDYA ÇALIŞMALARI VE ÜLKE GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun medya grubunun faaliyetleri hakkında bilgi verdiği kabulde, güncel gelişmeler üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu’nun katılımıyla gerçekleşen görüşmede, ülke gündemine ilişkin konular farklı yönleriyle ele alındı.