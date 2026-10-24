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Spor 35 yaşındaki futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi
Spor

35 yaşındaki futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi

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35 yaşındaki futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi

Bartın’da oynanan Arıt Kayadibispor–Gençlik Mimar Sinan Spor karşılaşmasında korku dolu anlar yaşandı. Gençlik Mimar Sinan Spor’un 35 yaşındaki futbolcusu Akın Karaaslan, mücadelenin son dakikalarında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup'un 2. haftasında Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor, Bartın Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arıt Kayadibispor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 90+3. dakikasında Gençlik Mimar Sinan Spor oyuncusu Akın Karaaslan aniden fenalaşarak yere yığıldı. Futbolcunun durumunun ciddi olduğunun anlaşılması üzerine sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan Karaaslan, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akın Karaaslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

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