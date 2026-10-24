Topkapı Sarayı'nda Darphane-i Amire Müzeleri açıldı, 10 bin 500 eser sergilenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'ndaki Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde, Darphane-i Amire Külliyesi'nde gerçekleştirilen restorasyonla 17 bin metrekarelik alana yayılan 7 yapı ve 46 salonun 5 farklı müze olarak düzenlendiğini belirtti. Erdoğan, "Bu müzelerde Topkapı Sarayı'nın envanterinde bulunan toplam 10 bin 500 eser bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşacak." dedi.

Erdoğan, titiz ve başarılı bir restorasyonla bu yapıları ihya ederek eserleri yeniden milletle buluşturan Milli Saraylar Başkanlığını tebrik etti; 7 yıl süren kapsamlı projede görev alanlara ve projeye destek verenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı, başta İstanbul'daki vatandaşlar olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından herkesi bu eşsiz atmosferi solumaya, ecdat yadigarı eserleri yerinde görmeye davet etti.

Cihan Devleti Osmanlı'nın dört asır boyunca cihana yön verdiği Topkapı Sarayı'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, sarayın seçkin koleksiyonlarının bir araya getirildiği müzelerin İstanbul, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Türk milletinin tarihi, kültürü, mimarisi, sanat ve edebiyat derinliğiyle dünyada eşine az rastlanır bir müktesebata sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, bu mirasın bir anda ya da tesadüfen oluşmadığını, asırlara ve kıtalara kök salan ulvi bir mefkurenin neticesi olduğunu anlattı. Erdoğan, merhum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Onları bilmeden tamamiyetimizi kazanamayız." sözünü aktardı.

Topkapı Sarayı'nın her yönüyle başlı başına şaheser olduğunu, adım adım inşa ve ihya ettikleri gönül coğrafyasının dört bir yanının deyim yerindeyse açık hava müzesi olduğunu belirten Erdoğan, "Bu eserler elbette ki önemlidir, değerlidir, kültür mirasımızın hazineleridir ama aslolan sahip olduğumuz bu birikimi yüksek bir şuurla muhafaza edebilmek, onu daha da zenginleştirebilmek, bizden sonraki nesillere tam anlamıyla aktarabilmektir." ifadelerini kullandı.

"24 yıldır bu zihniyetin temsilcilerine fırsat vermedik"

En güzide kültür varlıklarından Yıldız Sarayı'nın bir zamanlar gazino ve kumarhane olarak işletildiğini aktaran Erdoğan, aynı hürmetsizliklere ibadethanelerden farklı müesseselere kadar pek çok yerde şahit olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı, el yazması nadide eserlerin hurda kağıt niyetine yabancılara satıldığı, tarihi camilerin zahire ambarı olarak kullanıldığı, hatta kimi yerlerde ahıra çevrildiği acı günler yaşandığını kaydetti.

Milleti ruh kökünden koparmak amacıyla, rahmetli Mehmet Doğan'ın "batılılaşma ihaneti" dediği bir politikanın ürünü olarak batılılaşmayı sadece gardıropta, tarihini ve kültürünü inkar etmekte, milli ve manevi değerlerine yabancılaşmakta arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldıklarını belirten Erdoğan şunları söyledi: "Hala eski günlerin özlemiyle hareket edenler, reddi miras yaparak milletin tarihi ve kültür kodlarıyla hesaplaşanlar olduğunu gayet iyi biliyoruz. 24 yıldır bu zihniyetin temsilcilerine fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz."

Erdoğan, açılışı yapılan yeni Darphane müzelerinin, ecdada ve tarihe karşı taşıdıkları mesuliyetin, bu rikkat ve hassasiyetin nişanesi olduğunu ifade etti.