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Dünya Fransa alev alev! 135 kişi gözaltına alındı
Dünya

Fransa alev alev! 135 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
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Avrupa'nın önde gelen ülkesi Fransa alev alev yanıyor. Açıklama yapan İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelindeki gösterilerde yerel saatle 13.00'e kadar 135 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa'da ülke genelinde yeni protesto dalgası başladı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında yerel saatle 13.00'e kadar 136 olay kaydedildiğini, 135 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Nunez, gösterilere şu ana kadar 35 bin kişinin katıldığını aktardı.

Fransız televizyon kanalı BFM TV'nin haberine göre Paris, Lille, Strasbourg, Mulhouse, Grenoble, Marsilya, Toulouse, Amiens olmak üzere birçok şehirde cumartesi günü için gösterilere izin verildi. Ancak güvenlik gerekçesiyle Paris toplu taşıma işletmecisi RATP, 24 metro istasyonunu kapattı.

 

Lyon'da polisten gazlı müdahale

Şehir merkezinin büyük bir bölümünde gösterilerin yasaklandığı Lyon'da yasak bölgeye girmeye çalışan maskeli ve kapüşonlu gruplara polis müdahale etti.

Göstericileri dağıtmaya çalışan polis, göz yaşartıcı gaz kullandı.

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