  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş
TÜM YAZILARI
Abdullah Şanlıdağ
Abdullah Şanlıdağ

Abdullah Şanlıdağ

08 Şubat 2021

Aşağıdan yürü, toplu gitme; pandemi var
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

08 Şubat 2021

“Gelecek” derde “Deva” olur mu?
Ahmet Tâlib Çelen
Ahmet Tâlib Çelen

Ahmet Tâlib Çelen

08 Şubat 2021

Seyyid Ahmet Arvasî Hoca’dan Seçmeler-2
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

08 Şubat 2021

Siz Ayşe Buğra’yı tanır mısınız, dindar Boğaziçililer!
Atilla Özdür
Atilla Özdür

Atilla Özdür

08 Şubat 2021

Yol tutturmak…
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

08 Şubat 2021

Üniversitelerde eylem mi dediniz?
Emrah Savcı
Emrah Savcı

Emrah Savcı

08 Şubat 2021

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası akıllarda kalanlar....
Hacı Yakışıklı
Hacı Yakışıklı

Hacı Yakışıklı

08 Şubat 2021

Mütareke yosmaları, Elizabeth bozmaları

Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

08 Şubat 2021

Mehmet Akif İnan Eserleri
İbrahim Karataş
İbrahim Karataş

İbrahim Karataş

08 Şubat 2021

ABD yeniden dünya jandarması olur mu?
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

08 Şubat 2021

Milli Mücadelenin Gerçek Kahramanları
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi

Dolardaki düşüş devam ederken uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Ekonomist Işık Ökte, doların 6,85'e düşebileceğini söyledi...
Sözleşmeli personel yıllık izin devreder mi? Yıllık izin süresi kaç gün?
Ekonomi

Sözleşmeli personel yıllık izin devreder mi? Yıllık izin süresi kaç gün?

Sözleşmeli personel yıllık izinleri devreder mi? Sözleşmeli personel yıllık izin hakkı kaç gün? soruları sözleşmeli personel olarak çalışanl..
Türkiye'nin hamlesinin ardından sınır bölgesine yerleştirilen Yunan askerler isyan etti!
Dünya

Türkiye'nin hamlesinin ardından sınır bölgesine yerleştirilen Yunan askerler isyan etti!

Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya gidişini Meriç sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin sınır çizgisinde devriye nöbe..
Mahir Ünal bir çiftçi ile anısını paylaştı: 'Telefonunu verir misin? Bir bakayım'
Siyaset

Mahir Ünal bir çiftçi ile anısını paylaştı: 'Telefonunu verir misin? Bir bakayım'

Tv 5 canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kendisine yöneltilen 'Tarımsal faaliyetlerde neden gerileme yaşıyor..
yeniakit.com.tr'ye konuşan Öztürk Yılmaz: ABD Başkanı Biden, Kılıçdaroğlu'nu kullanıyor
Gündem

yeniakit.com.tr'ye konuşan Öztürk Yılmaz: ABD Başkanı Biden, Kılıçdaroğlu'nu kullanıyor

yeniakit.com.tr 'Ülke Gündemi' programına konuk olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Ylımaz, siyasette yaşanan son gelişmelere ilişkin ..
Bu kadınlar bunları söylerken Boğaziçililer neredeydi?
Gündem

Bu kadınlar bunları söylerken Boğaziçililer neredeydi?

Başörtüsü düşmanı Prof Dr. Ufuk Yiğitsubay, yasakçı zihniyetini savunarak "Özgürlük denince bu da benim özgürlüğüm, ben türbanlı öğrenciye d..
Sergen Yalçın'dan imalı gönderme: Kim şampiyon olacaksa olsun
Spor

Sergen Yalçın'dan imalı gönderme: Kim şampiyon olacaksa olsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10 kişi kalarak kazandıkları Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bırakın sahada mücadelemiz..
Başlıyor! 3 şehri birbirine bağlayacak, süre 35 dakikaya düşecek
Teknoloji

Başlıyor! 3 şehri birbirine bağlayacak, süre 35 dakikaya düşecek

Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinde test sürüşleri yarın başlayacak ve 3 hafta boyunca sürecek. Proje Konya, Karaman ve Niğde'yi bir..
Böyle alçaklık görülmedi! Orayı hedef aldılar
Gündem

Böyle alçaklık görülmedi! Orayı hedef aldılar

Tüm Türkiye'de şifa arayan hastalar için kritik öneme sahip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönelik bir siber saldırı düzenlendiği söylendi...
Göbeklitepe'de bulunan monolit ile ilgili flaş gelişme
Gündem

Göbeklitepe'de bulunan monolit ile ilgili flaş gelişme

Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'de ortaya çıkan gizemli monolit ile ilgili özel bir ekip kuruldu.
08 Şubat 2021

Üniversitelerde eylem mi dediniz?

Hem de rektör atamasını protesto eylemi. Hem de CHP’lilerle kol kola protestodan mı söz ediyorsunuz? Bir taraftan da terör örgütleriyle kol kola eylemlere saygı duymamızı istiyorsunuz öyle mi? 

Hem de hiç utanmadan.

Ben size yaşanmış bir hikaye anlatayım.

2000 yılının Mayıs ayının ortalarıydı. Ahmet Necdet Sezer, garip bir el tarafından organize edilen mutabakatla adalet timsali olarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde rektörlük seçimleri yapıldı. Prof. Dr. Osman Çakır 297 oy, Prof. Dr. Süleyman Çelik 73 oy, Prof. Dr. Ferit Bernay 71 oy aldı. 

O zamanlar rektörlük için seçim yapılıyor, seçimde en çok oy alan 6 aday YÖK’te ikinci bir seçime tabi tutuluyor, YÖK’teki seçimde ilk üç sırada çıkan aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçim yapılıyordu.

Prof. Dr. Osman Çakır, YÖK’te yapılan seçimde de Cumhurbaşkanına giden listede ilk sırada önerilmişti.

Ahmet Necdet Sezer, 297 oy alan Prof. Dr. Osman Çakır yerine, 71 oy alan Prof. Dr. Ferit Bernay’ı atadı.

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Öğretim Üyeleri de cüppelerini giydiler, sessiz bir şekilde Samsun Merkez’de bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktılar. Öğretim üyeleri adına Prof. Dr. Yusuf Demir kısa bir basın açıklaması yapmak isteyince polis müdahale etti.

Yüzün üzerinde öğretim üyesi cüppeleri yırtılarak yerlerde sürüklendi. Birçoğu gözaltına alındı. 

Oysa ne slogan, ne taşkınlık, ne de saldırı vardı. Sonra polis kamerası ile çevre sokaklarda dahil olmak üzere kimlik tespitleri yapıldı yüzün üzerinde öğretim üyesi hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırı davranmak nedeniyle kamu davası açıldı. Polis tarafından listelenen öğretim üyelerinin tamamı hakkında üniversite yönetimi de soruşturma açtı.

Polis tarafından, çevredeki kameralardan yapılan kimlik tespitlerine göre hakkında dava açılanlardan bazılarının bu eylem ile hiç ilgisi olmayan çevrede bulunan iş yerlerinde kişisel işi nedeniyle tesadüfen civar sokaklardan geçen öğretim üyeleri olduğu anlaşıldı. Hatta eylemci listesine, çelenk bırakma tarihinde askerde olan öğretim üyeleri bile dahil edildi.

Hakkında açılan soruşturmada, eylem tarihinde ben askerdeydim diye savunma yapınca, acaba askerden kaçarak mı geldi diye askerliğini yakmayı bile denediler.

Davalar ve soruşturmalar yıllar boyunca devam etti. Öğretim üyelerinin üyelerini savunmak üzere rahmetli Avukat Burhan Apaydın gelmişti. 

O zaman CHP yöneticileri, Atatürk Anıtına Çelenk koyan öğretim üyelerini denize dökeceklerini söyleyerek, işgalci Yunan askeri ile aynı kefeye koyduydu.

Şimdi Yunanlı dostları ve terör örgütleriyle ortak eylem yapanlar, ömrünü üniversite koridorlarında geçirmiş profesörlere, basit bir itiraz, bir çelenk bırakarak protestoyu terör örgütlerine yapılanlardan çok daha ağır muameleye tabi tutmuştu.

Bunların tıynetinde ne bilim var ne de akademik haysiyet. 

Hangi kavramların arkasına sığınırlarsa sığınsınlar, biz bu ikiyüzlülüğü çok iyi tanıyoruz. O nedenle ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar bizim için zerre miktarı bir değer ifade de etmiyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nejat

Yanlış olan yanlıştır ve savunulacak bir tarafı yoktur yanlışı kim yaparsa yapsın. Ama dediğiniz gibi üniversitede kendi hocaları için oylama yapmışlar en azından doğru değil mi? Peki şu soruyu cevaplarsanız sevinirim bahsettiğiniz üniversiteye bırakın seçimi falan bogazicinde olduğu gibi bir atama yapılsaydı ? Nasıl bir tepkiyle karsilasilirdi?
  • Yanıtla

avb

Bunlara ancak düzgün bir kazık yerleştiriseniz ozaman düzgün görünürler yoksa bunlar yılandır hiçbir zaman düzelmezler
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay