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Gündem Yunus Arıncı ve Kemal Akkaya yeniden gözaltında
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Yunus Arıncı ve Kemal Akkaya yeniden gözaltında

Yeniakit Publisher
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Yunus Arıncı ve Kemal Akkaya yeniden gözaltında

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında iki dikkat çeken isim hakkında yeniden gözaltı işlemi uygulandı. Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, daha önce serbest bırakılmalarının ardından bir kez daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce haklarında işlem yapılan Yunus Arıncı ve Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı.

 

İki isim daha önce serbest bırakılmıştı

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, 23 Eylül’de gözaltına alınmış, savcılıktaki ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştı. Yunus Arıncı ise 1 Kasım’da ifadeye çağrılmış, sulh ceza hakimliği tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü uygulanarak serbest bırakılmıştı. Arıncı daha sonra Takasbank Genel Müdürlüğü görevinden ayrılmış, yerine Gökhan Elibol Genel Müdür Vekili olarak atanmıştı.

 

Akkaya’nın mal varlığına yeniden tedbir konuldu

Soruşturma kapsamında 30 Ekim’de Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlıkları ve finansal işlemleri hakkında yeniden tedbir kararı alınmıştı. İki isim hakkındaki önceki tedbirler ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 9 Ekim tarihli kararıyla kaldırılmıştı.

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