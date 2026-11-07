  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Genç: Hırsızın, rüşvetçinin ‘sizden’i ‘bizden’i olmaz… 40 yıllık konsomatrisler ahlak-namus dersi veriyor! Fatma Betül için, ‘ifadeye gidip çayını kahvesini içecek’ demişti: Özel kahve içmeye ne zaman gidecek? İşte lider işte adalet Batı'nın Küresel Değişimi: Avrupa’daki İflas ve Amerikan Siyasetinde "Müslüman Aktörler" Devrimi Bakan Fidan, dikkatlerden kaçan tehlikeyi açıkladı! "Küresel bir tehdit" Bir şişe viskiye memleketi satar İBB'den zorbalık Erdoğan destekliyor, Gürlek üzerine üzerine gidiyor! 'Gerisi de gelecek, Fatma Betül yalnız kalmayacak' Kırmızı bültenle aranan baron Mersin'de yakalandı! 41 ülke temsilcisini geride bıraktı, 41 kere maşallah… Matematiğe olan merakı dünya ikinciliği getirdi
Yaşam Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu
Yaşam

Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tarlaya giden bir çiftçinin yol kenarındaki araçta hareketsiz bulduğu şahsın, kayıp olarak aranan 46 yaşındaki Ali Öztürk olduğu ve başından silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarla kenarında park halindeki otomobilde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Seyrekli Mahallesi'nde tarlasına giden bir çiftçi, yolda duran otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ölen kişinin Tire ilçesi Yiğenli Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Ali Öztürk olduğu tespit edildi.

Öztürk'ün dün akşam evine dönmemesi üzerine ailesinin sabah saatlerinde Tire İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

İstanbul'daki sel felaketinde bir acı haber daha! Cesedi Haliç kıyısında bulundu
İstanbul'daki sel felaketinde bir acı haber daha! Cesedi Haliç kıyısında bulundu

Gündem

İstanbul'daki sel felaketinde bir acı haber daha! Cesedi Haliç kıyısında bulundu

Fatih Cibali Sahili'nde erkek cesedi bulundu
Fatih Cibali Sahili'nde erkek cesedi bulundu

Gündem

Fatih Cibali Sahili'nde erkek cesedi bulundu

Silivri'de erkek cesedi bulundu
Silivri'de erkek cesedi bulundu

Gündem

Silivri'de erkek cesedi bulundu

Kayalıklara vurmuş erkek cesedi bulundu!
Kayalıklara vurmuş erkek cesedi bulundu!

Yerel

Kayalıklara vurmuş erkek cesedi bulundu!

Likya Yolu'nda sır ölüm: 16 gündür kayıp Alman turistin cesedi bulundu
Likya Yolu'nda sır ölüm: 16 gündür kayıp Alman turistin cesedi bulundu

Gündem

Likya Yolu'nda sır ölüm: 16 gündür kayıp Alman turistin cesedi bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23