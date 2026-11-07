İran'dan Washington'u sarsacak sözler! “Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio gidiyor!”

ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin ardından İran'dan Washington yönetimine yönelik dikkat çekici mesajlar geldi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, X hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin seçimleri kaybettiğini belirterek, yönetimde önemli değişiklikler yaşanacağını öne sürdü.

“VANCE YENİLGİYİ KABUL ETTİ, RUBIO AYRILMAK ÜZERE”

ABD yönetimindeki üst düzey isimleri tek tek sıralayan Rızai, şu ifadeleri kullandı:

“Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere, Hegseth görevden alınacak, CENTCOM komutanı ise podcast yayıncısı oldu!”

Rızai'nin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkındaki sözleri, İran'ın Washington yönetimine yönelik siyasi değerlendirmeleri olarak dikkat çekti.

“BU MESAJI WASHINGTON'DA KİME ULAŞTIRACAĞIZ?”

Trump yönetimine yönelik eleştirilerini savaş uyarısıyla sürdüren Rızai, ABD'ye şu sözlerle seslendi:

“Eğer savaş başlatırsanız yıkıcı bir cevapla karşı karşıya kalacaksınız.”

Rızai, açıklamasının devamında Washington'daki yönetimi hedef alarak şu soruyu yöneltti:

“Bu mesajı Washington'da kime ulaştırmamız gerekiyor?”

İranlı yetkilinin sözleri, Tahran yönetiminin ABD ile yaşanabilecek yeni bir askerî çatışmaya ilişkin uyarısı olarak öne çıktı.

İRAN'DAN BİR HAMLE DAHA: FÜZELERİN MENZİLİ ARTIRILIYOR!

Washington'a yönelik açıklamaların ardından İran'ın füze programına ilişkin de dikkat çekici mesajlar geldi.

Yarı resmî Fars Haber Ajansının aktardığına göre Muhibbi, ülkesinin balistik füze kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini açıkladı.

İran'ın askerî hedeflere ulaşma kabiliyetine değinen Muhibbi, şu ifadeleri kullandı:

“Düşmana ait maddi ve manevi hedefler bizim için ulaşılabilir. Füzelerin menzilini artırma çalışmaları devam ediyor ve bu konuda durmayacağız.”

NÜKLEER DOKTRİNDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

İranlı yetkili, füze programının yanı sıra ülkesinin nükleer stratejisine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Her türlü stratejik değişime hazır olduklarını vurgulayan Muhibbi, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer yönetim nükleer doktrinini gözden geçirme kararı alırsa gerekli hazırlıklar yapılacaktır.”

Bu açıklama, İran'ın nükleer doktrininde değişiklik yapılabileceğine yönelik bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Ancak Muhibbi, böyle bir kararın alındığını açıklamadı.

3 BİN KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZELER

Yaklaşık 30 yıldır balistik füze programını geliştiren İran, 300 kilometreden 3 bin kilometreye kadar menzile sahip çeşitli füze sistemleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

İran'ın balistik füze kapasitesi, Orta Doğu'nun yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerine ulaşabilecek menzil seçeneklerini kapsıyor.

Bu kapasite, başta İsrail olmak üzere bazı ülkeler tarafından güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

Tahran yönetiminin füze menzilini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini açıklaması, ABD ile yaşanan gerilimin askerî boyutunu yeniden gündeme taşıdı.