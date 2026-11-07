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Teknoloji MSB'den dosta güven, düşmana korku veren paylaşım! ‘Gökte çelik kanatlar, yerde çelik irade’
Teknoloji

MSB'den dosta güven, düşmana korku veren paylaşım! ‘Gökte çelik kanatlar, yerde çelik irade’

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MSB'den dosta güven, düşmana korku veren paylaşım! ‘Gökte çelik kanatlar, yerde çelik irade’

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan “Gökte çelik kanatlar, yerde çelik irade” mesajı büyük ilgi gördü. Bölgedeki çatışmaların sürdüğü kritik dönemde yapılan paylaşım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki gücüne ve sahadaki kararlılığına dikkat çekti. Paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bölgemizde süren çatışmalar ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine adım adım yaklaşılırken Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan "Gökte çelik kanatlar, yerde çelik irade" paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere...

Hayatlarını vatanlarına adayan kahraman askerler, yurdun geçtiği her zor dönemde varlığını hissettirerek gönüllere dokunuyor.

Depremde, selde, her türlü zorlukta kahraman askerlerimiz, vatandaşının yanında yer almaya devam ediyor.

MEHMETÇİK VATAN NÖBETİNDE

Mehmetçik, vatan sınırının her köşesinde teröristlere göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor.

Ülkemizin yanı başında artan çatışmaların ardından kahraman askerlerimiz, teyakkuzda görevlerini icra ediyor.

KARARLILIK MESAJI VERİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Gökte çelik kanatlar, yerde çelik irade!" ifadeleri kullanıldı.

Bu mesaj, kaynaklar tarafından herhangi bir tehdide karşı kahraman askerlerimizin teyakkuzda olduğu şeklinde yorumlandı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bakanlık tarafından paylaşılan görsele, binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yapıldı.

 

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