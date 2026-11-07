MSB'den dosta güven, düşmana korku veren paylaşım! ‘Gökte çelik kanatlar, yerde çelik irade’

Bölgemizde süren çatışmalar ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine adım adım yaklaşılırken Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan "Gökte çelik kanatlar, yerde çelik irade" paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere...

Hayatlarını vatanlarına adayan kahraman askerler, yurdun geçtiği her zor dönemde varlığını hissettirerek gönüllere dokunuyor.

Depremde, selde, her türlü zorlukta kahraman askerlerimiz, vatandaşının yanında yer almaya devam ediyor.

MEHMETÇİK VATAN NÖBETİNDE

Mehmetçik, vatan sınırının her köşesinde teröristlere göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor.

Ülkemizin yanı başında artan çatışmaların ardından kahraman askerlerimiz, teyakkuzda görevlerini icra ediyor.

KARARLILIK MESAJI VERİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Gökte çelik kanatlar, yerde çelik irade!" ifadeleri kullanıldı.

Bu mesaj, kaynaklar tarafından herhangi bir tehdide karşı kahraman askerlerimizin teyakkuzda olduğu şeklinde yorumlandı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bakanlık tarafından paylaşılan görsele, binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yapıldı.