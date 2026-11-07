CHP'li belediyede skandallar bitmiyor! Çöp yığınları vatandaşı isyan ettirdi

İzmir’in göbeği Karşıyaka’da CHP’li belediyenin basiretsizliği ve hizmet yetersizliği vatandaşları çileden çıkardı. İlçede giderek büyüyen ve bir türlü çözülemeyen çöp krizi Mavişehir’i yaşanmaz hale getirirken, patlayan pislik ve etrafa yayılan leş gibi kokular CHP’li belediyecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

MAHALLE MUHTARI İSYAN ETTİ: "BURASI YENİ DELHİ Mİ?"

Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir'de bir mahalle muhtarı, çöp yığınlarını görünce "Bir an Hindistan Yeni Delhi sandım. Ama burası Hindistan değilmiş, çok benzettim, ancak orada olur bu görüntüler" sözleriyle CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

İzmir’in CHP’li Karşıyaka Belediyesi, ilçede giderek büyüyen çöp sorununa henüz kalıcı bir çözüm bulabilmiş değil.

Mahallelerde biriken evsel atıklar, boşaltılamayan çöp konteynerleri ve çevreye yayılan kötü kokular da vatandaşların haklı tepkisini toplamayı sürdürüyor.

MAHALLE MUHTARINDAN HİNDİSTAN BENZETMESİ

Özellikle yer altı çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgelerde yaşanan toplama aksaklıkları nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. İlçenin farklı noktalarında ortaya çıkan görüntüler, temizlik hizmetlerinin ne derece yetersiz kaldığını gözler önüne seriyor.

Mavişehir'de bölgede biriken çöplere tepki gösteren bir mahalle muhtarı, karşılaştığı manzarayı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye benzeterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir an Hindistan Yeni Delhi sandım... Ama burası Hindistan değilmiş, çok benzettim, ancak orada olur bu görüntüler...”

KRİZİN ARKASINDA ARAÇ VE İHALE SORUNU VAR

Karşıyaka'da yaşanan çöp krizinin temel nedenlerinden biri, yer altı konteynerlerinin boşaltılmasını sağlayan özel vinçli araçlarının (ÇAÇA) yetersizliği olduğu belirtiliyor.

İlçe genelinde yaklaşık 300 yer altı çöp konteyneri bulunmasına rağmen, belediyenin bu konteynerleri boşaltabilecek yeterli sayıda araca sahip olmaması toplama hizmetlerinin gerçekleştirilememesine yol açtı.

Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos 2026'da açılan 31 araçlık kiralama ihalesine hiçbir firmanın katılmaması üzerine ihale iptal edilmişti. Böylece ilçede yaşanan çöp toplama sorunu daha da büyüdü.

Belediye, 23 Ekim'de araç sayısını 28'e düşürerek yeni bir ihale süreci başlatma kararı aldı.

CHP'Lİ BAŞKAN 15 KASIM'I İŞARET ETTİ

Çöp krizinin Karşıyaka Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında da gündeme gelmesi üzerine Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaşanan aksaklıkların nedenlerini anlattı.

Taşeron sistemini kaldırarak belediyenin kendi araç filosunu oluşturmayı hedeflediklerini belirten Ünsal, araç alım ve kiralama ihalelerinde yaşanan itirazların, bürokratik süreçlerin ve teslimat gecikmelerinin temizlik hizmetlerini olumsuz etkilediğini öne sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden destek istediklerini de dile getiren Ünsal, yeni araç filosu ve ekibin sahaya çıkması için 15 Kasım tarihini hedef gösterdi.