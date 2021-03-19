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HDP’nin konuşacak yüzü var mı?

Şimdi CHP ve HDP başta olmak üzere koro halinde ilke olarak parti kapatmanın doğru olmadığını, HDP hakkında açılan kapatma davası nedeniyle AK Parti’nin sorumlu olduğunu söylüyorlar değil mi?

Hem de hiç yüzleri kızarmadan. AK Parti tarafından parti kapatmayı ortadan kaldıran Anayasa değişikliği teklifi TBMM gündemine getirilmedi mi? Peki AK Parti tarafından parti kapatılmasını hukuk sistemimizden çıkaralım teklifi getirildiğimde HDP ve CHP ne yaptı? Parti kapatılması kavramını hukuk sisteminizden çıkarma teklifine destek verdiler mi? Hayır. 

Parti kapatmayı yasaklayan Anayasa değişiklik teklifi üç oy daha alsaydı, bugün hukuk sistemimizden parti kapatma kavramı çıkarılmış olacaktı.

Şimdi diyorlar ki; parti kapatmaya ilkesel olarak karşıyız. Parti kapatmaya gerçekten karşı olsalardı, önlerine Anayasayı değiştirme teklifi geldiğinde TBMM’de desteklerlerdi.

Bunlar parti kapatmaya değil kendilerine ait partinin kapatılmasına karşılar. Eğer kapatma davası bu milletin evlatlarının partisine karşı açılmışsa bırakın karşı olmayı, zil takıp oynarlar.

Parti kapatma hukukunun değiştirilmesine karşı çıkanların hiç kusura bakmasınlar ama ağlamaya hakkı yok.

Bir kural var. Bu kurala ilkesel olarak karşı olan AK Parti, bu kuralın değiştirilmesine karşı çıkan da sizsiniz.

Bir hukuk kuralı varsa, yargı organları bu kuralı uygular. Kuralın uygulanmamasını isteyen, kuralın uygulanmamasının sorumluluğunu AK Parti’ye yükleyen arkadaşlar ne dediğinin de farkında değil.

Talep ettikleri şey şu: Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerine talimat versin, Anayasa Mahkemesi üyeleri de kapatma talebini reddetsin. Hani yargı bağımsız olacak ve yürütme organından talimat almayacaktı! Yargı bağımsız davranacak ise, Cumhurbaşkanından bir yargı sürecinin değiştirilmesi talebi ne oluyor?

Bunlar ne hukuk devleti ne de bağımsız yargı isterler. Ne de parti kapatmaya karşıdır bunlar. Tutarlı olmak gibi bir kaygıları da yok. 

Biraz utanmaları olsa, bu konuda çıkıp konuşurken yüzleri kızarır ama nerde.

Bugün parti kapatmayı konuşuyorsak bunun birinci sorumlusu HDP, ikinci sorumlusu ise CHP’dir. Hiç kimsenin parti kapatma konusunda bir tek söz söyleyemeyeceği parti de AK Parti’dir.

Bu kapatma davası ile kendisine yapılan saldırılara karşı, AK Parti’nin herkesi samimiyet testine çağıran bir hodri meydan demesi gerekir.

AK Parti, içinde parti kapatmayı yasaklamanın da olduğu yeni Anayasa teklifini masaya sürmeli. 

Bakalım parti kapatmaya kim karşı kim değil? AK Parti’nin, parti kapatılmasını yasaklayan teklifi bir turnusol kağıdı gibi toplumun önüne parti kapatmanın gerçekten karşısında olanları ortaya çıkaracaktır.

Ondan sonra da milletimiz kimin samimiyet düzeyinin ne kadar olduğunu görüp, kararını da verecektir.

 

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Yorumlar

SERKAN

Ak Partide, Hükümetin bir çok ilgili Bakanlıkları da kendilerini ifade edemiyorlar, gerekli cevabı yerinde ve zamanında veremiyorlar,(kaale mi almıyorlar acaba)hele hele yapılan iftira ve dezenformasyonlara karşı oldukça rahat duruyorlar. Akit Gazetesi yazarları cevap yetiştirmeye çalışıyorlar.
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Ömer

Serkan beyin yorumuna katılıyorum . Hükümete karşı yalan iftiralara karşı bakanlık ya da yetkililer neden gerekli cevabı vermiyorlar.  
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