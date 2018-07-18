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Mutluluk: Modern toplumun imkansız aşkı…

18 Temmuz 2018 Çarşamba

Sizin cevabınızı bilemiyorum ama, “Bugün sahip olsanız sizi daha mutlu kılacağını düşündüğünüz şeyler nelerdir?” sorusuna ankete katılan insanların büyük kısmı “para” diye cevap vermiş.

Anketin nerede yapıldığının bir önemi yok!

Kapitalistleşmiş toplumlarda belirleyici tek güç para olunca, insanlardan başka bir cevap almayı ummak faydasız oluyor…

Para sanıldığı gibi bir mutluluk aracı mı?

Zengin olmadan mutlu olabilmek mümkün değil mi?

Modern toplumun kuruluş felsefesini sorgulayan bu sorulara nasıl bir cevap vermeliyiz?

Eğer zenginlik mutluluğun temel şartı olmuş olsaydı tüm zenginlerin mutlu olmaları icap ederdi.

Yine tüm zengin ülkelerde de insanların mutluluktan havalara uçmaları gerekirdi.

Bazı zengin ülkelerin mutlu bir profil çizdikleri doğru ama bir başka doğru da mesela dünyanın en vahşi edebiyat eserlerinin yine aynı ülkelerde kaleme alınıyor oluşu… 

Şayet zenginlik ve mutluluğa ilişkin neden sonuç ilişkisi doğru olsaydı, Türkiye’de yaşayan insanlar olarak bizlerin, ekonomik olarak bizden çok geride olan Boşnaklardan daha mutlu olmamız gerekirdi.

Ama değil.

Medya tersine inandırmaya çalışsa da aslında mutluluğun zenginlikle doğrudan bir ilişkisi yok. 

Zenginliğin hayatı kolaylaştırdığı doğru ama kolaylığın insanları mutlu kılmadığı bir gerçek.

Mutluluk ile zenginlik arasında nasıl bir ilişki olduğunu merak eden Amerikalı ekonomist Richard Easterlin Amerika’nın gayri safi hasıla anlamında en büyük sıçrama yaptığı bir dönemini, araştırması için çalışma alanı olarak belirlemiş. 1945 ile 1970 arasında ki bu dönemde Amerikan ekonomisi inanılmaz bir yükselme yaşadığı halde toplumun mutluluk oranı şaşırtıcı bir biçimde %40’ta kalmış.

Enteresan olan bu oran geçen otuz beş yılda hiçbir değişim geçirmemiş.

Böyle bir sonucun ekonomi çevrelerinde nasıl bir etki uyandırdığını tahmin edebilirsiniz. Ekonomik refahın mutluluğun başlıca nedeni olduğuna iman eden söz konusu çevreler sonuçlar karşında şaşkına dönmüşler.

Benzer bir araştırma Fransa’da da hayata geçirilmiş.

1975 ile 2000 yılları arasında ülke ekonomisi %60 büyüdüğü halde bu iki dönem arasında hayatından memnun olanların oranı hiç değişmeden % 75’te kalmış. 

İngiltere’de yarım asırda ekonomik büyüme üçe katlandığı halde mutlu olanların oranı 1957’de %52 iken, 2005 senesinde %36’ya gerilemiş.

Görülüyor ki zenginlikle paralel olarak mutluluk oranları artmıyor hatta düşüyor.

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Birbirlerine facebook, ınstagram ve twitter gibi sosyal bağlarla bağlanmış reklamlar, magazin ve dizilerle kışkırtılmış modern toplumlar sinelerinde mutluluklarına engel olan bir virüs taşıyorlar. Bu virüs insanların sahip oldukları ile yetinmelerini, sahip olduklarından mutlu olmalarını adeta imkansız kılıyor. Çünkü insanlar sosyal medya ve televizyon sayesinde aralıksız acı verici bir mukayese duygusuyla yaşıyorlar.

Kendi bedenlerini, sahip olduklarını, hayat standartlarını “ötekiyle” karşılaştırıyorlar.

Ötekinin sahip olduklarına göre kendi mutluluk düzeyleriyle ilgili bir karara varıyorlar.

Bu onların mutlu olma imkanlarını da ellerinden alıyor aslında.

Hem de sağlık, aile, arkadaşlık ve iş konusunda bir eksiklikleri olmadığı halde…

Tıpkı Jules Renard’ın modern bireyle ilgili ifade ettiği gibi, ”Mutlu olmak yetmez, başkalarının da mutlu olmaması gerekir.”

Mutluluk bu kadar çok başkasına/başkalarına bağımlı bir duygu durumu olunca, insanlar neye sahip olurlarsa olsunlar mutsuz olmaları kaçınılmaz hale geliyor. Mutsuz insanlardan müteşekkil bir toplumda gayet tabii mutsuz bir toplum oluyor.  

Araştırmalar gelir uçurumunun olduğu semtlerde yaşayan insanların, gelir seviyeleri birbirine yakın semtlerde yaşayanlara göre daha mutsuz olduklarını ortaya koyuyor.

Çünkü zengin olduğunu varsaydıkları başkalarının zenginlikleri, o kadar da zengin olmadığını  düşünenleri mutsuz ediyor. Varın siz, magazin ya da dizi izleyicilerinin psikolojilerini düşünün…

Dizilerin ısrarla anlattığının aksine maddi konfor bizi olduğumuzdan daha mutlu yapmıyor ve sosyal medyanın mukayese baskısı bizi sahip olduklarımıza rağmen mutsuzlaştırıyorsa, bu gidişata bir dur dememiz gerekmiyor mu?

Popüler kültürün “zengin ol” çağrılarına kulak tıkayarak, başkalarının sahip olduklarına kıskançlık duymaya son vermemiz huzur için en kestirme yol değil mi?

Bunun için önce televizyonun hayatımızdaki fonksiyonunu azaltıp, sosyal medyanın kanaatlerimiz üzerindeki etkisini düşürmemiz ve ardından sahip olduklarımız için Allah’a daima şükretmemiz gerekiyor.  

Şükretmek razı olmak anlamına da geliyor.

Allah’ın bahşettiklerinden razı olmak…

Burada bir makas ortaya çıkıyor, Allah’ın verdiklerinden razı olacak mıyız, yoksa olmayacak mıyız?

Televizyondaki debdebe dolu diziler ve internetin sınırsız dünyası bu “şükür”, “rıza” halini yok ederek insanları haset duygusuyla dolduruyor.

Mutlu olmak için modern toplumun dayattığı oyuncaklara hiç ihtiyacımız yok aslında. Cenab-ı Allah bunun için, “Allah’ın bazınıza, diğerinden fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin“ diyor.

Ayet, bu temenninin altındaki şükürsüzlüğün insanı mutsuz edeceğini ve bu durumun da  Allah’a isyan anlamına gelebileceğini anlatmak istiyor belki de.   

Jean Jacques Rousseau’nun “sahip olma limitimizin altındaki şeyleri istediğimizde zengin, üstündekileri istediğimizde fakirizdir” sözü zenginlik ve fakirliğin göreceli bir kavram  olduğunu ne kadar güzel özetliyor.  

O halde mutluluğu sahip olmakta veya başkalarının sahip olduklarımıza sahip olmayışında bulmaya çalışmayalım.

Seneca’nın söylediği söz hayli manidar, “daha mutlu biri senin içini kemirdikçe asla mutlu olamazsın.”

Ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen, Aşk’ı ile avunan Yunus’un söylemeye çalıştığını düşünelim…

“Kalplerin ancak Allah’ı zikretmekle tatmin olacağını” da unutmayalım…

YORUM YAZ

  • AkınAkın4 sa önce
    güzel ifade etmişsiniz.
  • AnaAna1 sa önce
    Elindekinin kıymetini bilmezsen her şey kıymetsiz olurhep yukarılara bakmak elindekinide kaybedersin çünkü zaman biter hayat biter hamd etmek en güzeli rabbim ne vermişse o ödüldür
  • imamarüzgarimamarüzgar2 sa önce
    İnsanlık tarihinin en kötü reçetesi paradır. Dostu düşman düşmanı dost etmiştir.
  • ihsihs8 sa önce
    Para ve zenginlik mutluluk değil verilmesi zor bir hesap getirir.
  • Garip Bir YolcuGarip Bir Yolcu11 sa önce
    Aslında bu soruların tüm cevapları İslam'da.Rabbim öyle bir din göndermişki karıncanın hakkını bile düşünür olursun.
  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    Mutluluğun sırrı başkalarını mutlu etmekten geçer , oyüzden dinimiz zekat kurumu oluşturmuş. Zenginle fakir arasını bu şekilde birleştirerek nefreti yok etmiştir. Günümüz dünyasındaki servet dağılımına bakıldığında servetin % 80-90 ınınparmak sayısınca insanın elinde olduğu varsayılırsa insanların mutsuzluğunun sebebi anlaşılır. Son olarak paranla şeref kazanma şerefinle para kazan ki paran bittiğinde şerefin de bitmesin diyelim ve paranın bir imtihan aracı olduğunu unutmayalım. saygılar
  • Ayşe Ayşe 3 sa önce
    Ağzına sağlık kardeşimiste buna ihtiyacı mız car malda yalan mulkde yalan var biraz da sen oyalan
  • Anti kemolist... Anti kemolist... 9 sa önce
    MODERNLEŞME MAYMUNLAŞMADIR.. İNSAN OLARAK GELDİĞİM İZ ŞU DÜNYADA İNSAN KALABİLMEK (MAYMUNLAŞMAMAK) MUTLULUĞUN TA KENDİSİDİR.. AMA BUNU MAYMUNLARA ANLATAMAZSIN.. MAYMUN İŞTE.. HOMO...
  • Polis H.TPolis H.T7 sa önce
    Ey zevk ve lezzete mübtela insan!Ben yetmişbeş yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hâdiselerle aynelyakîn bildim ki: Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur.Yoksa dünyevî bir lezzette çok elemler var.Sözler - 150Bedîüzzamân
  • SATILMIS OZDEMIRSATILMIS OZDEMIR7 sa önce
    BU GÜNE KADAR OKUDUĞUM EN GÜZEL MAKALE DİYEBİLİRİM. EMEĞİNİZE SAĞLIK...
  • birisibirisi6 sa önce
    bazı durumlar var ki para pul hiç bir şey ifade etmiyor. hiç bir şeyim olmasaydı da bu olmasaydı diyor insan. ama para bazen kurtarıcı. o yüzden peşinden giden çok. şu bedelli çıktığında mahalleden tanıdığım gariban bir ailenin şimdi asker olan oğlu aklıma geldi. ailece anneanne anne ruhsal zayıflıkları var. genç yirmisinden sonra içine kapandı. ruh hali oldukça bozuk. doktor raporları falan da varmış. tam hasta değil de incelense boş değil. evden senelerce çıkmadı. buna rağmen şimdi doğuda mayın aramaya verilmiş bir de. belki iyi olur dedim ama anneanne söyledi. izne geldiğinde durumu çok kötüymüş. işte o ailenin maddi gücü olsaydı keşke çocuk gitmeseydi diyor insan. garibanlar kendilerini doktorda da pek ifade edemediklerini düşünüyorum.

Ali Osman Aydın

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