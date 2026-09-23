  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kozinoğlu'nu Enver Altaylı mı öldürttü? Galatasaray'da forma krizi büyüyor! Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan itirafı ortalığı karıştırdı! BMGK’da buluşan 8 ülkeden Gazze çağrısı: İsrail işgali durdurulsun Bağımsız Filistin tanınsın Danışmanlarına iletti: Trump’tan bomba İran kararı Hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı! BM sekreterinden Gazze itirafları Manisa’da silahlı saldırı! İki bakan son durumu açıkladı Kozinoğlu soruşturmasında bilgisine başvuruldu: Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede Küresel düzene BM ayarı! Başkan Erdoğan'ın Bloomberg'deki tarihi çıkışı dünya gündemini sarstı! Bakan Kacır’dan, ABD iş dünyasına çağrı: Yarının teknolojisini birlikte inşa edelim Manisa’da olay sonrası şok detay! Saldırı öncesi ‘güvenlik kaçtı’ iddiası
Spor Aziz Yıldırımın İsmail Kartal aşkı depreşti Herkes gider, o kalır!
Spor

Aziz Yıldırımın İsmail Kartal aşkı depreşti Herkes gider, o kalır!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aziz Yıldırımın İsmail Kartal aşkı depreşti Herkes gider, o kalır!

Fenerbahçe'de kritik Eyüpspor karşılaşması öncesinde Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcularla yaptığı toplantı gündeme bomba gibi düştü. Takımın başında yer alan teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik tartışmalara son noktayı koyan Yıldırım, hocasına duyduğu sarsılmaz güveni açıkça ilan etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Eyüpspor maçı öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'a açık destek verdi. Yıldırım'ın futbolculara yaptığı konuşmada Kartal'a güvenini dile getirerek, ''Herkes gider, o kalır!'' dediği öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Eyüpspor maçı öncesinde takımla yaptığı toplantıda teknik direktör İsmail Kartal’a güçlü destek verdiği iddia edildi.

 

İSMAİL KARTAL'A AÇIK DESTEK

Sarı-lacivertlilerin başkanının, maç öncesi futbolculara hitaben yaptığı konuşmada Kartal’a olan güvenini açıkça dile getirdiği öne sürüldü. Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmada ''Teknik direktörümüz İsmail Kartal’a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Herkes gider, o kalır!'' dediği belirtildi. Bu sözlerin ardından duygulanan İsmail Kartal'ın da başkana teşekkür ettiği dile getirildi.

MAÇ SONUNDA TELEFONLA ARADI

Öte yandan Eyüpspor karşısında alınan farklı galibiyetin ardından Aziz Yıldırım’ın bir hamle daha yapıp İsmail Kartal’ı telefonla arayarak özel olarak tebrik ettiği de aktarıldı.

Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!
Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!

Siyaset

Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!

Spor diplomasisi! Bakan Yardımcısı Eminoğlu Şam'da
Spor diplomasisi! Bakan Yardımcısı Eminoğlu Şam'da

Dünya

Spor diplomasisi! Bakan Yardımcısı Eminoğlu Şam'da

Amedspor'un bilet satışında ilk 10 dakikada 122 bin kişi Passolig'e giriş yaptı
Amedspor'un bilet satışında ilk 10 dakikada 122 bin kişi Passolig'e giriş yaptı

Spor

Amedspor'un bilet satışında ilk 10 dakikada 122 bin kişi Passolig'e giriş yaptı

Trabzonspor'dan bomba transfer! Alman dünya yıldızı Jerome Boateng bordomavili kulübe geliyor
Trabzonspor'dan bomba transfer! Alman dünya yıldızı Jerome Boateng bordomavili kulübe geliyor

Spor

Trabzonspor'dan bomba transfer! Alman dünya yıldızı Jerome Boateng bordomavili kulübe geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23