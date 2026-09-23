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Gündem Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'a tam destek! BM kürsüsünden yükselen tarihi çağrıya bakanlardan ortak imza!
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Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'a tam destek! BM kürsüsünden yükselen tarihi çağrıya bakanlardan ortak imza!

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Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'a tam destek! BM kürsüsünden yükselen tarihi çağrıya bakanlardan ortak imza!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda tüm dünyaya verdiği insanlık dersi ve mazlumların haklarını savunan tarihi konuşmasının ardından peş peşe destek paylaşımlarında bulundu. Küresel sistemin adaletsizliklerini gözler önüne seren hitabın ardından bakanlar, Türkiye'nin kararlı duruşunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitlere yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabının tarihi nitelikte olduğunu vurguladı.

 

Erdoğan'ın BM kürsüsünden yükselen sesinin mazlum coğrafyaların, zulme uğrayanların ve hakikati arayanların sesi olduğunu belirten Göktaş, "Önce insan anlayışıyla herkes için daha adil bir dünyayı savunmaya, küresel barışın ve güvenliğin tesisi için yapıcı diyaloglar kurmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise küresel lobilerin ve dayatmaların karşısında aile yapısını koruma kararlılıklarının tam olduğuna dikkati çekerek, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, milli ve manevi değerlerinden taviz vermeden yoluna devam edeceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılara dikkati çektiğini, daha adil, insan merkezli bir uluslararası düzenin gerekliliğini vurguladığını aktardı.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda adalet, barış ve insanlık için güçlü bir çağrıda bulunduğunu kaydeden Memişoğlu, "Bizler de 'Önce insan' anlayışıyla, insan hayatını ve sağlığını merkeze alan Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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