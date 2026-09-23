Başkan Erdoğan, Türkevi'ne yürüyerek gitti
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BM 81. Genel Kurulu'nda dünyaya hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Merkezi'nden Türkevi'ne yürüdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.
Erdoğan konuşmasının ardından BM Genel Merkezi'nden Türkevi'ne yürüdü.
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