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Gündem Başkan Erdoğan, Türkevi'ne yürüyerek gitti
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Başkan Erdoğan, Türkevi'ne yürüyerek gitti

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Başkan Erdoğan, Türkevi'ne yürüyerek gitti

BM 81. Genel Kurulu'nda dünyaya hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Merkezi'nden Türkevi'ne yürüdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

 

Erdoğan konuşmasının ardından BM Genel Merkezi'nden Türkevi'ne yürüdü.

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