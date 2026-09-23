T.C.ERDEMLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/27 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili Erdemli ilçesi Koyuncu Mah. Sazbaşı Mevkii, 1 ada 69 parsel sayılı 3.918,00 m2 yüzölçümlü, tarla vasfında kayıtlı taşınmazdır. Tapu kaydı üzerinde 16.11.2023 tarih ve 53447 yevmiye numaralı işlem ile Parsel Mersin Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 S.K kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. beyanı mevcuttur. Taşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve İmar Yolu olarak ayrılmıştır bilgisi yer almaktadır. Taşınmaz belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, taşınmaza ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma vasıtaları ile sağlanabilmektedir. Erdemli İlçe merkezinde yer alan Erdemli Hükümet Konağının 2,45km batısında güneyde Sazbaşı Caddesine cepheli olarak konumlanmıştır. Etrafında içerisinde müstakil evler bulunan bahçeler ve seralar bulunmaktadır. Taşınmaz düzgün bir geometrik şekle sahip değildir. Güneyi ve kuzeyi yol olan taşınmazın arsa zemini üzerinde çeşitli cins ve yaşlarda meyve ağaçları ile tek katlı bina bulunmaktadır. Taşınmaz zemini düz düze yakın eğimli olup, çok derin toprak yapısına sahiptir. Toprak yapısı hafif killitınlı yapıda, organik maddece zengin yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu problemi, yüksek PH vb. bulunmamaktadır. Taşınmazın sulu tarım arazisi vasfında olduğu, taşınmaz üzerindeki ağaçların bakımsız olduğu, taşınmazın terk arazi görünümünde olduğu üzerinde uzun zamandır tarım yapılmıyor olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz üzerindeki narenciye ağaçlarının verim kabiliyetini kaybetmiş olması sebebiyle değerlendirmeye alınmamışlardır. Taşınmaz üzerinde ayrıca; 1 adet 6 yaşında dut ağacı, 1 adet 25 yaşında dut ağacı, 1 adet 6- 8 yaş aralığında dut ağacı ve 1 adet 4 yaşında ceviz ağacı mevcut olduğu tespit edilmiştir. Tek katlı bina keşif tarihinde boş olmakla beraber, mesken olarak yapılmıştır. Bina dış cephesi sıvalı ve kısmen boyalıdır. Teras çatıya betonarme merdiven ile çıkılmaktadır. Teras çatı merdiven evi bims blok duvarları sıvasız ve boyasız olup, üzeri galvanizli sac örtülüdür. Mesken dış kapısı demir doğrama olup, iç kapı ve pencereler ahşap ve pvc doğramadır. Pencerelerde demir korkuluk mevcuttur. Mahallerde döşeme zemini kaplamasız düz beton olup, tavan ve duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Tavan ve duvarlarda akıntı-sızıntı ve rutubete bağlı sıva ve boya bozulmaları mevcuttur. Meskenin brüt alanı 85,19m2, net alanı ise 72,40m2 olarak hesaplanmıştır. Yapı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlemiş olduğu yapı sınıf ve gruplarından II. Sınıf C Grubu yapılar içinde yer almakta olup, yapıda yıpranma %30 olarak tespit edilmiştir.

Adresi :Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mah. Sazbaşı Mevkii, 1 Ada 69 Parsel Sayılı 3.918,00 M2 Yüzölçümlü, Tarla Vasfında Kayıtlı Taşınmazdır.

Yüzölçümü : 3.918,00 m2

Arsa Payı : Yok

İmar Durumu: Erdemli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih E-102341 sayılı yazısına göre; Koyuncu Mahallesi 82 Ada 37 Parsel numaralı taşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve İmar Yolu olarak ayrılmıştır.

Kıymeti : 13.906.007,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 13:31

16/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02553092