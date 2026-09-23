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Spor Milli takımda şok sakatlık! Orkun Kökçü'den haber geldi!
Spor

Milli takımda şok sakatlık! Orkun Kökçü'den haber geldi!

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Milli takımda şok sakatlık! Orkun Kökçü'den haber geldi!

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki kritik Fransa maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku yaşanıyor. Ayak parmağındaki ağrıları devam eden yıldız futbolcu Orkun Kökçü, gerçekleştirilen son antrenmanda yer almadı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı bulunan Orkun Kökçü idmanda yer almadı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın başında aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular ve göreve yeni başlayan antrenörler için kutlama gerçekleştirildi.

Geçen ay geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın adı verilen spor salonunda başlayan idman, Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'ndaki pas ve taktik çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın son bölümünde ise taktik oyun oynandı.

Dün yapılan çalışmaya seyahat programı nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün, bugünkü idmanda takımdaki yerini aldı. Ayak parmağındaki ağrı devam eden Orkun Kökçü'nin antrenmanda yer almadığı belirtildi.

İdmanı TFF başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı çalışmayla Fransa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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