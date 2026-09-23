T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/290 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/290 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Satışa konu taşınmaz Bursa İli Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, Aksuderesi Mevkii, 117 Ada 38 parseldir. Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; İrtifak; Karar ekli krokide 1159, 1160, 1161, 1165 parsellerin kırmızı ile boyalı toplam 399 m2 lik kısımda geçme hakkı vardır. Parselin kadastro yolu bulunmamakta olup fiili durumda diğer parselden geçen stabilize yol alanı bulunmaktadır. Parsel orta eğimli arazi yapısına sahip olup parsel üzerinde ekim dikim yapıldığı görülmüştür. Parsel çevresinde benzer nitelikli tarım arazileri ve devlet ormanı bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak Köy İç Yoluna 25 m, Merkez Camisi istikametine doğru kuş uçuşu 1.480 m ve Bursa İnegöl Yoluna 7,25 km mesafede yer almaktadır. Taşınmaz; Elektrik, İçme Suyu vb. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Parsel içerisinde Zemin Kat ve 1 Normal Kat olmak üzere toplam 2 katlı taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmazın yerinde yapılan ve TKGM verilerinden alınan ölçümlerde katlarının yaklaşık toplam net kullanım alanı 143,47 m², katlarının yaklaşık toplam brüt kullanım alanı 165,00 m² olarak hesaplanmıştır. Parsel yamuk formda ve orta eğimli arazı yapısına sahiptir. Parseldeki yapının cepheleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın mesken pencereleri camlı pvc profildir ve çatısı panel saç kaplamadır. Taşınmazda asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın hacim zeminleri seramik kaplama duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Bahçede katında na tamam durumda yaklaşık 17,22 m2 depo alanı ile çardak alanı bulunmaktadır. Parselde yapı dışında kalan kısımlar bahçe alanı olarak kullanılmakta olup bahçe alanında meyve fideleri bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 5.147,21 m2 İmar Durumu: Bilirkişi Raporunda; Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; 187 Ada 13 Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kalmamakta olduğu belirlenmiş durumdadır. Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında Tarım Alanı kapsamında kalmamakta olduğu belirlenmiş durumdadır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının İmara İlişkin 20.08.2026 tarihli cevabi yazısı aşağıdadır. Yine Satış ilanı ekinde de yer verilmiştir. Satışa konu parsel ve yakın çevresi güncel mevzuat doğrultusunda ilgili Bakanlık tarafından belirlenerek "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tanımlanan ve her ölçekteki plan uygulamalarının durdurulduğu sahalarda bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 14.03.2022 tarih ve 3165436 sayılı yazısı ile Bursa, Kestel Alaçam Mahalle sınırları içerisinde satışa konu parselin de içinde bulunduğu alana ilişkin, Bursa Yalova Grup 6; 6-47_1alt grupları Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesini içeren, Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 10.12.2020 tarih ve 164 sayılı kararının 09.02.2022 tarihli ve 2915575 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile onaylarak 06.03.2022 tarih ve 31770 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilerek, yine satışa konu parselin de içinde bulunduğu alana ilişkin 2863 sayılı Kanunun 17.maddesine göre yapılması ve "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin5.maddesi Gereğince her ölçekteki planların durdurulması gerekliliği bildirilmiştir. Bahse konu parsele ilişkin onaylı nazım imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 12.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından öğrenilebilir ayrıcahttps://esatis.uyap.gov.tr üzerinden satış ilanında ve ekinde belgelerde ayrıntılı yer verilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:53

24/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02553796