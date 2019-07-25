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Zafer kazanıp, burnunun dibindeki adayı düşmana vermek!

25 Temmuz 2019 Perşembe

Hiç lagaluga yapmaya gerek yok..

Süslü cümleler kullanmaya ihtiyaç yok..

Alın önünüze bir harita..

Türkiye ve Yunanistan’ı birlikte gösteren bir harita..

Ege denizindeki Yunan adalarına bir bakın..

Elinizi vicdanınıza koyun ve sonrasında da eğer “Lozan zaferdir” diyebiliyorsanız, buyrun deyin..

Vicdanınız kurudu ise, biz kime ne diyebiliriz ki?

Aklınız durdu ise, kime ne anlatabiliriz ki?

Muhatabımızın beyni devre dışı kalmış ise, gerçeği nasıl izah edebiliriz ki? 

Bakıyorsunuz haritaya..

Yunanistan’dan kilometrelerce uzaktaki adalar..

Türkiye’nin burnunun dibindeki, çıplak gözle görebildiğimiz adalar bile Yunanistan’a verilmiş. 

Yunanistan bir kenara, hani küçük bir çocuğa sorsanız, “Şu adaların İtalya’ya bırakılması için bir sebep görebiliyor musunuz?” deseniz, “O adalar Suriye’ye, İtalya’dan daha yakın, Lübnan’a daha yakın, Mısır’a daha yakın, hatta Libya’ya daha daha yakın.. Kaldı ki, Kurtuluş Savaşı’nda İtalyanları yenmişiz, diğerleri ile savaş bile etmemişiz.. İtalya’ya vereceklerine, bari savaşmadığımız devletlerden birisine verseydiler..” diyecektir..

Ama çocuğa sorsak alacağımız cevabı, “Zafer” dediğimiz Lozan’da, İsmet İnönü’yü dikte etmişler..

O adaların bir kısmını da İtalya’ya vermişiz..

Yani, bonkör mirasçı edası ile, bol keseden dağıtmışız.

Sabahdan akşama kadar küfrettiğimiz ecdad Osmanlı almış..

Biz Kurtuluş Savaşı’nda, canımızı ortaya koyup mücadele ederek Yunan’ı, İtalyan’ı Anadolu’dan kovmuşuz ama..

Lozan’da, sanki savaştan biz mağlup çıkmışız gibi, burnumuzun dibindeki adaları binlerce kilometre uzaklıktaki devletlere teslim etmişiz..

Sonra da övünüyoruz, “Lozan, Türkiye’nin tapusudur!”

Ne tapusu arkadaş, iflasıdır, iflası..

Girit için bir iddiada bulunmamışsın..

Haydi diyelim ki, Girit Türkiye ile Yunanistan’a eşit mesafede.. 

Bize daha yakın ama, haydi diyelim, biraz tartışmalı, Limni’yi de vermişsin.. 

İyi de..

Affedersiniz, “Lozan zaferdir” diyen beyler..

Üç tane tartışmalı kayalık için, ter ter tepinen beyler..

Lozan’da Sisam’ı vermişiz..

Sisam ne ki, Sakız’ı vermişiz..

“Al da çiğne” demişiz..

Sakız ne ki, Midilli’yi vermişiz, beyler, Midilli’yi..

Tüm bu adaların adlarını, yerlerini tereddüte düşmeyecek kadar net şekilde tanımlayarak yazıp, denize döktüğümüz düşmanlarımıza teslim etmişiz..

Dahası var..

Bunlar ne ki?

Rodos’u vermişiz..

Rodos nire, Yunanistan nire?

Bunlar çok bilinen adalar..

Bir de küçük küçük diğer adalar var..

Nerede ise hepsinin adları yazılarak, denize döktüğümüzü sürekli tekrarladığımız düşmanlara vermişiz..

O sözleşmeyi, zafer diye kutluyoruz..

24 Temmuz 1923’de imzaladığımız o hezimet belgesiyle..

Cephede kazandığımız zaferi taçlandırmamız gerekirken..

Masada kaybettiğimiz apaçık karşımızda dururken..

Hangi akla hizmet ediyorsak..

“Lozan bir zaferdir” diye oturup övünüyoruz..

Ve bir de..

Sanki Lozan’da adları yazılıp, Türkiye’ye bırakılan adalardan, şimdi Yunanistan’a verilen bir adacık, bir kayalık varmış gibi..

“Lozan’da aldık, AK Parti iktidarı verdi” diye suç bastırmaya kalkışıyoruz..

Merak ediyorum..

24 Temmuz’un her yıldönümünde, meydanlara çıkıp, “AK Parti Ege adalarına sahip çıkmadı” diyen İP’lilere, ulusalcı subaylara sormak istiyorum..

“Bana bir tane, Lozan anlaşmasında ismi yazılarak Türkiye’ye bırakılmış, ama AK Parti iktidarı döneminde ilgisizlikten dolayı Yunanistan’ın fiilen hakimiyet kurduğu ada gösterir misiniz?”

“Lozan zaferdir” diyorsunuz.

Kurtuluş Savaşı sonrasında, cephedeki zaferden daha büyük bir zafer olarak tanıttığınız Lozan anlaşmasında, adı yazılı olup da Türkiye’ye bırakılan hangi adada, bugün Türkiye’nin hakimiyeti yok?

Zafer dediğiniz Lozan’da, ismini yazmadan, muallakta bıraktığınız adaların hesabını, şimdi AK Parti’den mi soracaksınız?

Lozan eğer bir zafer ise, burnumuzun dibindeki adaların, Türkiye’ye kaldığı da, o sözleşmede açıkça yazılı olmalı idi.

Yazmamışsınız..

Muallakta bırakmışsınız..

Ama, gözle görünen mesafedeki adaları, Yunan’a bırakmışsınız..

Şimdi kalkıyorsunuz..

“Şu kayalıkta niye yokuz? Bu taşlıkta niye asker bulundurmuyoruz?” diyorsunuz..

Madem Lozan zafer..

Zafer olan sözleşmede yazsaydınız, tek tek adaların isimlerini, kime bırakıldığını, şimdi de sorma hakkınız olurdu, “Lozan’da bize bırakılan kayalık, niye şimdi bizde değil” diye..

Olayın bu yönü bir tarafa..

Kurtuluş Savaşı sonrasında, burnumuzun dibindeki adanın Yunanistan’a verilmesini zafer olarak yorumlayanlara sormamız lazım..

“Yunanistan, Kurtuluş Savaşı’nı kaybettiği halde, Lozan sözleşmesinde o adaları kendisine nasıl yazdırdı?”

Öyle ya..

Hem savaş kaybedeceksiniz..

Denize döküleceksiniz..

Hem adalar sizin olacak..

Hem de adaları size teslim edenler, bunun yazılı olduğu sözleşmeyi kendilerinin başarısı olarak gösterecekler..

Nasıl olur böyle bir şey, lütfen açıklar mısınız?

Herkes dürüst olmalı..

“Anadolu insanının fedakarlıkları ile cephede savaşı kazandık ama..

Lozan’da aynı başarıyı gösteremedik” itirafını yapmalı..

Yoksa, sadece kendimizi kandırırız..

Küçücük çocuklar bile, bu palavralara inanmaz..

Sorarlar adama: “Yunanistan’ı yendi isek, adaları niye verdik?”

Varsa bir cevabınız, buyrun verin..

Ama lütfen, millattan öncesinin tarihi ile başlayıp, bize hikaye anlatmayın..

 

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YORUM YAZ

  • kmlkml11 dk önce
    keşke verilen zarar sadece adalar olsaydı..lozan muahedelerinde yazılı olmayan emirler bu milletin hem dünya hem hem ahiret hayatını alıp götürdü..lozanda bu milletin kendi yürüyüşünü terk edip başkasının yürüyüşünü taklit edip onu da becerememesi sağlandı...azapları bol olsun
  • Abdullah MuratAbdullah Murat13 dk önce
    Ne zaman Allahın hükümlerine yüz çevirilmişse esas gerçek satış ozaman olmuştur Dini satmak Allahın hükümlerini dünyaya tercih etmek. İmansızlar dinsizler başta olursa yada olanlarda Allahın hükmüne göre hükümler vermezse zaten en büyük günah işleniyor demektir. Gerçek şerefsizlik ihanet budur Allahın hükümleri küfre bulaşmamak bizim ebedi saadet mücadelemizdir. Lakin bu küfrün içinde insanlar bu büyük suç işlendiği halde Allahın hükümlerine yüz çevirmiş olarak yaşayabileceklerini zannediyorlar Küfre bulaşmanın cevazı yoktur Kuranda mağara ehlinin mağaraya sığınma sebebi ya dediler onlar bizi kendilerine tabi yaparlar yada öldürürler İşte bu tabiyet Allahın hükümleri varken küfre tabi yapmak bu gerçek bir başarısızlıktır Bu DÖNDÜRÜLMEKtir. Büyük suçlar diğer yapılan işleri bpşa çıkarır CİNAYET in hümü kuranda lanetlenmek ve EBEDİCEHENNEMLİK OLMAKtır Şimdi bu katil istediği kadar müslümanım desin Esas olan bu büyük suçlardan uzak durmaktır Maide44 göre Allahın hükümleryile yasama yürütme yargı işini yapmamak KÜFÜRdür İşte bu EBEDİ CEHENNEMLİK yapan suçtur Allahın hükümlerini istemeyen o hükümlere teslim olmuş anlamındaki müslümanda değildir Müslüman olmayan cennete giremez Allahın taraftarı olun Küfürden kurtulmak içide girmemek içinde cihad veya hicret edilir. İyi insanlarla Allahın hükümlerini isteyenlerle ayrılalım gerekirse araya duvarlar çekelim
  • Ahmet BalAhmet Bal14 dk önce
    .. Sevr-Lozan farkini yaz anlarlar zafer oldugunu
  • abdulmetinabdulmetin16 dk önce
    İlkokullardan başlayarak öğretilen tarih dışında başka bir şey bilmeyen ve araştırmayan bir toplumuz, bir de deve kuşuna deriz hani 'kafasını kuma gömüyor' diye.. bizim halimiz deve kuşundan farklı mı? niçin gerçeklerle yüzleşmiyoruz? oysa ki biraz araştırsak, bağımsız olarak irdelesek gerçekler ortaya çıkacaktır ve lozan'ın zafer mi yoksa hezimet mi olduğu ortaya çıkacaktır.. yoksa kurtuluş savaşını kazandığımız bir savaşın akabinde burnumuzun dibindeki adaları denize döktüğümüz yunana/italyana v.s. niçin vermiş olduk? niçin araştırmayız acaba!!?
  • MESAJIMDAN RAHATSIZ OLAN ASKERLEREMESAJIMDAN RAHATSIZ OLAN ASKERLERE17 dk önce
    mesajım bazı askerlerde rahatsızlık meydana getirdi sivil kanatla diğer bazı askeri personel biz işimize bakalım havasında onlara diyecek birşeyim yok elbette ama rahatsız olanlar şunu bilsinler ki ben insanların en şerlilerinden olamam hadis uydurmadır demekle işin içinden çıkamazsınız eğer bu işte parmağınız varsa ya rab ben bu haltı yedim sen de beni insanların en şerlisi kıldın bana çıkış yolu aç sen şefaat edersen insanların en şereflilerinden olurum bana tövbe nasip et bana bu uğurda samimi gayret nasip et diye canı gönülden yalvararak çalışmanız lazım ancak o zaman kurtulursunuz allaha emanet olun
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili18 dk önce
    Madem zafer elde ettik, madem Yunanlar işgalciydi, nerede savaş tazminatı? 1 Milyar 300 milyon tazminat istiyorduk, bir lira bile alamadık. Lozan Kazıktır! CHP de ingilizlerin çaktığı kazıktır!!
  • Allah ıslahAllah ıslah23 dk önce
     Adalar işi Trablusgarp Savaşı'ndan. Kıbrıs işi 93 harbinden başlar bunları öğrenmek içinde akademik tarih kitabı okumak lazım. Örneğin İsmail Hakkı Uzunçarşılı gibi ..
  • kibarcikkibarcik25 dk önce
    evet lozan küllün hezımetın danıskasıdır kefeere fecereyı denıze dök sonra al sana vatanımıza en yakın adaları sana verdım eyyy fatıh altaylının komşusu muratsenlozan basarı dıyorsunya senıde kafaya almışllar sen bir daha tekrar tekrar oku dr rıza nur UN HATIRATINIemiii..
  • AHMET AHMET 40 dk önce
    Ben bu olaya kader noktasından bakıyorum istikbalde yapılan öküzlü ğü vicdan sahibi anlayışı kıt son kişide anlasın diye herhalde böyle bir şey oldu.İşin mutlaka Allah cc bildiği başka boyutları vardır benim tahminim bu.Maddi kaybımızı bir açıdan buradan tarihe not düşüyorum.Ben ortaokulda yada lisede iken yani 30 sene önce bir tarih öğretmenimiz söylemişti bizim tüm turizm gelirimiz Rodos adasının ki kadar bile değilmiş.Birde acaba adalardan iyice ahlaksızlıkmı yayılacaktı...hasılı Allah cc bunların ateşinin bol olmasını istiyor zira diğer adaları almak zor olmadı ancak rodos ve giritte şehit olanların haddi hesabı yok onların hakkı bile bunların bir sinek kıymetinde bile olmadığını gösterir.
  • SEFERİİSEFERİİ47 dk önce
    LOZAN BAŞARI İSE NEDEN YUNANİSTANDAN SAVAŞ TAZMİNATI ALMADIK! KURTULUŞ SAVAŞINDA BENMİSEDİĞİMİZ MİSAKI MİLLİ LOZANDA NİYE KORUNMADI! MİSAKI MİLLİ SINIRLARINDAN NERELERİ KİMLERE VERDİK! lozan salt başarı diye düşünen arkadaşlar bir düşünsün derim.
  • EneklEnekl51 dk önce
    Sen lozana kafayı takmış san söylenecek ne kaldıki o zaman şunuda sorgula 3milyon m2 toprak kaybedenleride sorgula kazandığın 12 adayı hanedanın neden İtalyanlara bıraktığınıda sorgula lozan mahkum edileceğimiz Anadolu’nun ortasından bugünkü sınırlara gelebildiğimizin teminatıdır daha fazla zorlanmanın imkanları aşacağını ve daha fazla gücün olmadığını düşünebilen şımarık olmayan bilinçli Kumandanların eseridir hanedan 1tane savaş gemisimi bıraktı bir adaya gidilebilecekALLAH bu millete bir şekilde yardım etmiştir düşman ülkeler kendi aralarında doğan pay ve sınır ihtilafları ve ülkelerinde ki yokluk ölüm acı şiddetli savaş aleyhtarlığına dönüşmesi de şansımız olmuştur yoksa bu gün bunları konuşacak imkanımız dahi olmazdı
  • ATATURKCUATATURKCU55 dk önce
    O DONEMDE ADALARARASI GIDIP GELECEGIMIZ TEKNEMIZ BILE YOK.DENIZCILIKTEN ANLAMIYORUZ TOPU TOPU 2 GEMIMIZ VAR O DA HALICTE ZINCIRLI PASLANMIS.OSMANLI DENIZCILIK ISLERINI HEP YUNAN VATANDASLARI A RUMLARA VERMIS.KAYIKCILAR BALIKCILAR DENIZCILER HEPSI RUM.ADAYI BIZE VERSELER NE YAPACAZ.BOZCAADAYI GOKCEADAYI VERDILERDE NE YAPABILDIK ? BIZ TURKLER DENIZE HEP UZAK YASAMISIZ.YUNANLULAR ISE DENIZCI MILLET O YUZDEN ADALAR ONLARA VERILDI.HEEE GUNUMUZDE YENI YENI DENIZI KESFETTIK SEVDIK
  • ademadem1 sa önce
    Osmanlı’nın On İki Ada’yı Uşi Antlaşması ile kaybettiği bilinir; ancak detaylarda farklı durumlar var. Uşi Antlaşması gereği Osmanlı, günümüzde Libya toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi’den askeri varlığını çektiğinde On İki Ada’nın İtalya tarafından iade edilmesine karar verildi. Ancak İtalya antlaşmaya uymayarak On İki Ada’yı işgalci olarak elinde tutmaya devam etti. Osmanlı donanmasının güçsüz durumu da adaları geri almak için müdahale imkânı vermedi. İtalya’nın işgalci tutumu sebebiyle bu adalar Osmanlı’nın elinden alındı.Balkan Savaşları sırasında Ege Denizi’ndeki adalar Yunanistan’ın himayesine geçti. On İki Ada ise İtalya’da kalmaya devam etti. Yunanistan, İtalya’dan bu adaları da istedi. Ancak İtalya On İki Ada’yı vermeye yanaşmadı. Ege Denizi’ndeki adalar, zamanla kıyısı olan ülkeler arasında sorunlara yol açmaya başladı. Bunun üzerine Ege’deki adalarla ilgili o dönemde bölgede söz sahibi olan güçlü devletler Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, Fransa, İngiltere ve Rusya’nın karar vermesi üzerinde anlaşıldı. Bu sırada İtalya çıkarcı politika izleyerek işgali altında bulunan On İki Ada’yı Uşi Antlaşması gereği Osmanlı Devleti’ne iade etmesi gerektiğini belirtti ve Ege’deki adalarla ilgili alınacak kararların dışında tutulmasını sağladı.Büyük devletlerin adalarla ilgili kararına göre, Meis (Kızılhisar), Bozcaada ve Gökçeada Osmanlı Devleti’ne bırakıldı. Yunanistan’ın işgal ettiği diğer adalar ise Yunanistan’da kaldı. On İki Ada ise İtalya’da kalacaktı. Osmanlı Devleti de On İki Ada’yı Yunanistan’a karşı koruyacak gücü bulunmadığı için İtalya’da kalmasının kendileri açısında mantıklı olacağını düşünüyordu. En azından güçlendiğinde tekrar geri alınabilirdi. Bunlar yaşanırken 1. Dünya Savaşı patlak verdi. Bunun üzerine İtalya, Uşi Antlaşması’nın geçersiz olduğunu belirterek, On İki Ada’yı işgali bırakmayacağını deklare etti.İtalya, 2. Dünya Savaşı sonrası ise, bölge devletlerin de baskısı sonucu gizli bir antlaşmayla On İki Ada’yı Yunanistan’a devretti. “Venizelos-Tittoni Mutabakatı” olarak bilinen antlaşma sonrası Osmanlı Devleti, On İki Ada’yı tamamen kaybetti. Ancak adaları masada kurtarma çabaları devam etti. İsmet İnönü, Lozan görüşmelerinde adalarla ilgili bazı istek ve önerilerde bulundu. Yunanistan lideri Venizelos da İnönü’ye karşı adalardaki Rumların fazla nüfusu olduğunu öne sürerek kendilerine bırakılmasını istedi. Uzun tartışmalar sonucu Lozan Antlaşması’nın 12. Maddesi’nde olduğu gibi adalar sorunu karara bağlandı.Kısacası 12 Ada’dan ve Ege’deki bazı adalardan Uşi Antlaşması’yla değil Lozan Antlaşması ile tamamen vazgeçmiş olduk. On İki Ada, 2. Dünya Savaşı sonrası 1947 yılında yapılan Paris Antlaşması’nda tamamen Yunanistan kontrolüne girmiştir
  • Misafir13Misafir131 sa önce
    Bu konuları karşı görüşten biri ile televizyonda konussanız
  • RTE53RTE531 sa önce
    Sn Yazar ; Lozan ile birlikte Sevr'i de kaleme alsaydınız, hangisinde neler verilmiş,hangisinde neler geri alınmış kamuoyuna da bir faydanız olurdu...
  • kemalkemal1 sa önce
    yunanistan resmen canlı yayında adalarımızı tek tek işgal ediyor?..
  • Gurbetçi...Gurbetçi...1 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere, YURT DIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ olanlara hiç değilse"MİNİJOB" yani"yarı zamanlı"ÇALIŞMA HAKKInın bir ân önce verilmesini çok ricâ ediyoruz. Teşekkürler, vesselâm..!
  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    lozan hezimet diyenlerin üstadı mısıroğludurbir televizyon programında Türkiye gerekirse ıraka saldırması için abdye yalvarmalıdır diyordu Türkiye ıraka kafirlerle birlikte saldırdı daha doğrusu abd askerlerine dua da dahil herçeşit yardımı yaptı iran hakeza öyle başka hangi islam ülkeleri var bu işin içinde ben bilmiyorum siz bilirsiniz peki ne buyurdu habibullah İNSANLARIN EN ŞERLİLERİ IRAKA SALDIRMADIKÇA kıyamet kopmaz aman tek lozan zafer olarak kalsın da insanlar daha fazla pisliğe bulaşmasın allaha emanet olun
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    ELLERİNE SAĞLIK KIYMETLİ KARDEŞİM..BU ÇOK AÇIK ,ANLAŞILIR VE MANTIĞA HİTAP EDEN YAZINIZA RAĞMEN AYNI EZBERLERİNİ TEKRAR EDECEKLERE DİYECEK BİR SÖZ YOK..YAKIN TARİH KONUSUNDA İLK OKULDA ÖĞRENDİĞİNİN DIŞINDA BİR ŞEY BİLMEYEN ÇOĞUNLUĞUMUZ,SLOGANİK VE YORUMA MUHTAÇ FİKİRLER SÖYLEYEBİLMEKTE VE ÖTESİNE GİDEMEMEKTEDİR..BİR DE YAKIN TARİHİN TABU HALİNE GETİRİLMİŞ GERÇEKLERİNDEN BAHSEDEBİLMEK İNSANIMIZI HEP KORKUTMUŞ..O DÖNEMİN BAŞARI YA DA BAŞARISIZLIKLARI KONUŞULUR İKEN ,BİRİLERİNİN RAHATSIZ OLMAMASI İÇİN DOĞRULAR VE ÖZELLİKLE BAŞARISIZLIKLAR İFADE EDİLEMEMİŞ ,ARADA BİR BÜYÜK CESARET GÖSTERİP BUNLARI DİLE GETİRENLER OLMUŞ İSE DE HEMEN KARŞI SALDIRILARA MUHATAP KILINMIŞ VE ANASINDAN DOĞDUĞUNA KISA SÜREDE PİŞMAN EDİLMİŞTİR..BU DURUM DÜZELECEK VE DOĞRULARI VE YANLIŞLARI İLE YAKIN TARİH BİLİNİP,ÜLKENİN İLERLEMESİNE HIZ VERİLECEK..TARİHİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNİ PLANLAYAMAZ VE İSTİKBALE GÜVENLE BAKAMAZ..YAZMAYA DEVAM..BU MİLLETİN SİZE ÇOK İHTİYACI VAR..
  • iismsiz iismsiz 1 sa önce
    1912-1914 yılları arasında adalar elden çıkmıştı zaten.yunanlıları denize döktük maden adalarıda alaydık ellerindenbarideseniz anlayacağım.kuyuya atılan taşı çıkartmaya ugrasmayın lutfen.
  • çetinçetin1 sa önce
    Trablusgarp savaşı sonuçlarını, Uşi antlaşmasını ve 1.Dünya savaşısonuçlarını okuyun adalar nasıl elimizden gitmiş anlarsınız, Lozan a atıp tutmayın, BAKIN BU DÖNEMDE BİLE KIBRIS I TAM SAVUNUP ÇÖZEMİYORUZ, O DÖNEMLERDE ÜLKEMİZ ZAYIF, FAKİR, PAZARLIK ŞANSIMIZ YOK, BU BADİREDEN YİNE İYİ ÇIKMIŞIZ, ALLAH RAZI OLSUN, LOZAN DA BİZİ SAVUNANLARDAN.
  • hep cehape yüzünden heee?hep cehape yüzünden heee?1 sa önce
    Bu kadar boş beleş bir yazı olamaz artık.. çarpıtma ile dolu.. Midilli falan Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913) de zaten yunana bırakılmış.. OSMANLI BIRAKMIŞ.. 1922 de nüfus mübadelesi yapılmış.. yazıklar olsun bee... Sen asıl son 18 senede yunana bırakılan 18 ada ve kayalığı yazsana yazar bey.. 4 sene evvel Süleymanşah türbesini sırtlanıp gelmişliğimizi yazsana... yazamazsın. yazdırmazlar.
  • YuzbasiBozkurtYuzbasiBozkurt2 sa önce
    Adalar Uşi antlaşmasıyla kaybedildi, Lozanla değil! .. Kaybedilen İstanbulu - İzmir'i - Vatan'ı geri alan antlaşmadır!
  • Millî Mücâdele (Yunan Harbi) aslında iki buçuk ayda bitebilirdi ama.?!Millî Mücâdele (Yunan Harbi) aslında iki buçuk ayda bitebilirdi ama.?!2 sa önce
    @Ersin demir: Millî Mücâdele (Yunan Harbi) Ege kıyılarından başlamıştır. İki veya iki buçuk ayda bitirebileceğimiz bu mücâdele, o yere göğe sığdıramadığımız, Osmânlı' yı batıran İttihâd ü Teraqqî'nin "b takımını"nın yani M. Kemâl Paşa ve arkadaşlarının sâyesinde iki buçuk sene sürmüştür/sürdürülmüştür.!? İngiliz komutanlar emrindeki zâlim Yunan'ın Polatlı'ya kadar nasıl geldiğini "o takıma" sormak daha âdil olurdu, değil mi.?!
  • saffet kartalsaffet kartal2 sa önce
    sayın yazar kıbrısı ne karşılığında kim verdi
  • Lozanda müslümanlar peşkeş çekilmiştirLozanda müslümanlar peşkeş çekilmiştir2 sa önce
    Devrimler müslümanlardan kurtuluş düşmana peşkeştir. Laiklikle birlikte avrupaya manda yapılmıştır ortada ihanet vardır
  • hasan...hasan...2 sa önce
    Ali Bey, temâmen haklısınız..! Lozan, haqîqaten bir hezîmettir. Cephede,.dişimizle tırnağımızla kazandığımız zaferi "masa"da maalesef bol kepçe, mîrâsyedi savurganlığıyla kaybedip yedirmişizdir..!Vesselâm...
  • mehmetmehmet2 sa önce
    sayin yazar lozan in basarisi serv anlasmasinda kaybedilen istanbul gibi topraklarin geri alinmasidir
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    ali bey, dünkü fehmi korunun alıntı yazısın da ne diyordu yeni oluşumlara ? chp lilerin taktiğini yapın.; yani trol ordusu kurup yalan algıyı yayın . işte bu adalar da bu mantık. bizler lozan hezimet deyince hemen karşımıza ama siz de şu kadar adaları verdiniz yakın geçmişte diyor. adamlar, osmanlının mirasını harcamışlar ondan sonra dönüp bize hesap soruyor. pişkinlik değil de nedir?
  • ozgurozgur2 sa önce
    Ege Adaları, 12 Ada 1912, 1913, 1914 yıllarındaki anlaşmalar ile fillen zaten kaybedilmişti. Sevr Antlaşması'na göre tüm Ege adaları Yunanistan'a, 12 Ada ise İtalya'ya bırakılıyordu. Lozan Antlaşması'nda ise Türkiye, daha önce elinde kalan Meis adası dışında önemli bir ada kaybetmedi..
  • YılmazYılmaz2 sa önce
    Limni adasını Cumhurbaşkanı genel sekreteri Tevfik BIYIKLIOĞLI'nun unutarak kayıtlara geçmemesi sonucu kaybettik.İsmet Paşa Batı Trakya'yı almayı değil,Yunanlılardan alarak Bulgarlara vermeyi teklif etti,bu da alay konusu oldu.Lozan'ın sunumuna bakın ne kadar küçümsemişler bizi,elimizde antlaşmanın orijinal aslı dahi yok tenezzül edip vermediler bile.Her dil konuşuldu Türkçe hariç,bazı ifadeler anlaşılamadığından bir sonraki gün tekrar gündeme getirilmek istendi.59 ve 129. maddeler tam bir facia,Osmalı borçları ödendi safsatası ayrı bir felaket,çünkü ayrılmadan önceki devletlere paylaştırılmış madde ile sabit.Osmanlının sipariş ettiği gemilerden feragat ve daha fazlası,yanikurtuluşumuz gibi gözüken lakin hezimetimiz olan bir antlaşma.
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Kurtuluş savaşı diye savaş yok onun adı milli mücadele ne zaman hurriyetimizi kaybettik ki kurtuluş için savaş yapalım
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz3 sa önce
    Yorumcu jabbar ,adalar lozan da kaybedilmiştir :Ancak 1912 yılında lozan şehrinde imzalanan uşi anlaşmasıyla kaybedilmiştir.Yani adalar lozan da kaybedilmiş diyenler yalan söylememiş oluyor..
  • Tarık Tarık 3 sa önce
    2. Balkan Savaşı sonu 1914 yılında yapılan Büyükelçiler Konferansında Osmanlı Meis, Gökçeada ve Bozcaada haricindeki tüm adaları masa başında kaybetmiş. Lozan Konferansı ile ilgili onlarca kitap var. Aylarca süren süreci, İsmet paşanın konferansı terkedişini, Konferanstaki yalnızlığımızı, o dönemin koşullarını..
  • zeynepzeynep4 sa önce
    lozan bir zaferdir
  • Ersin demirErsin demir4 sa önce
    Savas nerde oldu Alibey ? Ankara polatli civarinda. Adalar nasil kaybedilmemis oluyo peki ?Budapestede bizimdi bu inonu orayida vermis deyinde tam olsun. 600 senede osmanli adalari turklestirememis rum cogunlukta 1913 tede kaybetmissin. Hatta istambulda isgal edilmis...
  • Mardinli Mardinli 5 sa önce
    Sayın Ali bey dilinize yüreğinize sağlık.Turkiyede tarih sahtekarlığı vardır .Milletimize yalanla dolanla lozan anlaşması türkiye için zafer diyorlar.Halbuki lozan anlaşması zafer değil aksine en büyük hazimettir.Buyurduğunuz gibi egede ki adalardenize döktüğümüz yunana veriyor sonra utanmadan sıkılmadan milleti kandırarak hezimeti zafer olarak millete kabul ettiriyor.Kesinlikle lozan anlaşması türkiye için zafer değil hezimettir.Tarihi çarpıtıyor böyle değil yanlış anlatıldı millete hale saf insanlarımız lozan anlaşması zafer kabulediyorlar gerçek olan lozan anlaşması türkiye için hezimettir
  • Dün Kıbrıs’ı verseydik bugün Doğu Akdeniz’de doğal gaz Dün Kıbrıs’ı verseydik bugün Doğu Akdeniz’de doğal gaz 5 sa önce
    bizim diyemezdik. Kıbrıs’ın tamamını alsaydık. Bugün Doğu Akdeniz bizimdi.Üstelik Kıbrıs benim diyerek Türklere saldırıyı Rumlar başlattı. Korkaklar Zafer kazanamaz. Tarih kitaplarına yalan yazmakla sadecegerçekler örtülmez.
  • Burnumuzun dibindeki Rodos’u Midilli’yi Sakız’ı Sisam’ı Yunan’a teslim edenBurnumuzun dibindeki Rodos’u Midilli’yi Sakız’ı Sisam’ı Yunan’a teslim eden6 sa önce
    Lozan Zafer mi? Haritaya bakın Yunanistan’a çok çok uzan bizim sahilimize dokunacak kadar yakın adalar sıralanmış. Girit hatta Rodos’u bile almış olsanız Güney Ege ye hakim olurduk. Lozan’da yumruğu masaya vurup 100 tane adadan Girit veya Rodos bizim diyenbir yürek niye yoktu.
  • Bölücüyü öven milliyetçi var mı? Bölücüyü öven milliyetçi var mı? 6 sa önce
    Aytun Çıray diye İyi Parti’de yönetici bir şahıs var. İBBB seçiminden önceDemirtaş’ın bir mesajını onaylayarak paylaştı. Bu nasıl parti arkadaş. Seçim kazanmak için bölücüye güzelleme yapanların idareci olduğu milliyetçi parti olur mu?Hani aşılmaz kırmızı çizginiz?
  • AğıralioğluAğıralioğlu6 sa önce
    Ağıralioğlu kendi partisin İyi Parti’yi salladı. Ne dedi: “Dünyaya karşı Erdoğan’ın arkasında durmak milli bir duruşdur”.Parti karıştı. Bir söz makyajı dökmeye yetti.
  • Siyasetin Dansözü Siyasetin Dansözü 6 sa önce
    İstanbul köprülerine “Vatan bir bütündür parçalanamaz” yazdıran İmamoğlu’na sormak lazım. Sen değil misin? “Bağımsız Kürdistan Devleti tek gayemiz” diyen Demirtaş’a güzellemeler yapan. Şehitlerimizin aziz hatırasına en küçüksaygısı olan PKK’lı bölücülerü över mi?
  • hercaihercai8 sa önce
    Ne zaferi yahuu! Oyle olsaydi Midilli ve daha nice, bize yakin olan adalar bizim olurdu!Bu adalari yunana verenler, yunandan daha dusmandir bize, bunu iyi bilin. Kimdir bunlar derseniz, lanetlenmis bir toplumdur.
  • jabbarjabbar8 sa önce
    sen önce trablusgarp savaşı sonuçlarını, uşi antlaşmasını ve 1. cihan harbin sonuçlarını oku adalar nasıl elimizden gitmiş anlarsın
  • Tr.Tr.10 sa önce
    Lozan zaferdir ama ingiltere için....

Ali Karahasanoğlu

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