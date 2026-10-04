Kayseri'de 11 yaşındaki Ayhan'a çarpıp kaçan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyreden 11 yaşındaki Ayhan Özbeyazıtoğlu'na çarpıp olay yerinden ayrılan hafif ticari araç sürücüsü E.A., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ayhan'ın ailesi, karara tepki gösterdi.

Kaza, 10 Eylül'de ilçeye bağlı Palas Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 38 ALJ 623 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan ana yola çıktığı sırada elektrikli bisikletiyle ilerleyen Ayhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, ihbar üzerine yakınları tarafından hastaneye götürüldü; sürücü ise olay yerinden ayrıldı. Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Serkan ve Şerife Özbeyazıtoğlu'nun 4 çocuğundan en küçüğü olan Ayhan, Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

'Çocuğu ölüme terk etti'

Ailenin şikayeti üzerine jandarmada ifade veren E.A., kazada Ayhan'ın kendisine çarptığını öne sürdü ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayhan'ın amcası Ferhat Özbeyazıtoğlu, şikayetlerinden sonuç alamadıklarını, sürücüyle ilgili herhangi bir tutuklama tedbiri uygulanmadığını söyledi.

Hastaneye ulaştıklarında yeğeninin durumunun ciddi olduğunu anlatan Özbeyazıtoğlu, "Beyin kanaması geçiriyordu. Yoğun bakıma aldılar, entübe edeceklerdi. Rabb'im çok şükür bize bağışladı" dedi. Sürücünün ifadesine ilişkin ise şunları söyledi: "Sürücü ifadesinde, 'Çocuk bana çarptı' diyor ama görüntülerde sürücünün çarptığı görülüyor. Biz adalet istiyoruz. Sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz. Çocuğu ölüme terk etti. Çocukla hiç ilgilenmedi, hiç arayıp sormadı. Neye dayanarak serbest bırakıldıklarına dair herhangi bir bilgimiz yok."

'Dışarda gezmesini istemiyoruz'

Kazada kusurun sürücüde olduğunu savunan Ferhat Özbeyazıtoğlu, yeğeninin travmasının sürdüğünü, okula gidemediğini, kanamanın devam ettiğini ancak ilerlemediğini aktardı. Doktorların okula gitmesini önermediğini söyleyen amca, "'Okula giderse bir itme olduğu durumda tehlike devam eder' diyorlar. Şu anda çocuk evde yatıyor" ifadelerini kullandı.

Özbeyazıtoğlu, sürücünün kaza sonrasındaki tutumuna ilişkin iddialarını ise şöyle dile getirdi: "Sürücü kazadan sonra ailesiyle önceden planlamış, pikniğe gidiyor. Piknikten sonra delil karartmak için sanayiye gidip arabasının tamponuyla farını değiştiriyor. Bunları şahitlerimizle mahkemeye sunacağız. Gereken cezayı almasını istiyoruz."