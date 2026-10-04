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Gündem Adana ve Osmaniye sallandı! Bakan Kurum'dan yüreklere su serpen açıklama
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Adana ve Osmaniye sallandı! Bakan Kurum'dan yüreklere su serpen açıklama

Yeniakit Publisher
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Adana ve Osmaniye sallandı! Bakan Kurum'dan yüreklere su serpen açıklama

Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremler bölgede kısa süreli paniğe yol açarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

İçişleri Bakanlığı saha tarama sonuçlarını açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Saimbeyli'de 4,8 ve 4,9, Sumbas'ta ise 5,2 büyüklüğünde depremlerin kaydedildiğini açıkladı. Bölgede paniğe neden olan sarsıntıların ardından devletin tüm imkanlarının derhal seferber edildiğini ifade eden Çiftçi, saha taramalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

"An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yok"

Bakanlık ekiplerinin ilk tespitlerine göre can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir durumun bulunmadığını müjdeleyen Çiftçi, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak Cenab-ı Allah'tan ülkeyi her türlü afetten korumasını niyaz etti.

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